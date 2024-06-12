台中寶覺寺主委吞4523萬...還買賓士外幣　賣牌位又逃稅2377萬

▲台中寶覺寺內有台版「最潮大佛」，卻驚傳出前主委一家三口逃漏稅以及侵佔公款。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

位在台中市北區的寶覺寺，寺內設置一尊高約30公尺的彌勒大佛像，能仿照拍出跟「日本墨鏡大佛」類似場景，被稱是「台版最潮大佛」。不過寶覺寺前主委林善超與其子女三人，被查出2019至2020年間挪用公益款項4523萬餘元，並在2016至2022年間，銷售3000多座牌位，總收入逾2億，卻逃漏稅款2377萬餘元。台中地院依侵占罪以及逃漏稅捐罪，分別判處三人1年8月的有期徒刑，得易科罰金，3人還須在緩刑4年期間，各向國庫支付10萬元。

判決指出，林善超的兒子林延蒼以及女兒林如觀，分別擔任寶覺寺的管理委員以及財務主管，3人多次將寶覺寺的公益款項匯入林如觀、玄恆公司、宗教協會及五度空間影音工作室等帳戶，還將錢拿來買外幣、保險及定存，甚至還買了一輛賓士。

另一方面，林家三人在處理寶覺寺的稅務時，明知銷售牌位應開立統一發票，並申報營業稅以及營利事業所得稅，多年來共賣出3000多個牌位，收入高達2億2794萬元，卻開立不實收據給消費者，填報不實的銷售額、稅額申報書，並製作不實財務報表申報，逃漏營業稅1085萬餘元、營利事業所得稅1291萬餘元。

判決書中提到，寶覺寺已向台中市府辦理寺廟登記，其財產應用於興辦公益、慈善事業。林家三人坦承犯行，主動繳回犯罪所得、補繳逃漏稅款，並與寶覺寺和解，同時也辭去寶覺寺職務。法院認為，林家三人已經有所警惕，無再犯之虞，同時寶覺寺也同意給予緩刑機會，因此對其侵占罪以及逃漏稅捐罪均判處有期徒刑1年8月，得易科罰金，並緩刑4年，各向公庫支付10萬元。