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12年逃稅2億！新北惠心婦幼集團9人認罪獲緩起訴　還要罰6804萬

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市惠心婦幼集團負責人陳擇銘與集團5名高層主管，涉利用「假合夥、真逃稅」方式，將3名受僱醫師偽列成合夥人，藉此分散個人執行業務所得、降低報稅適用的累進稅律，9人從2011年到2022年共逃漏稅約2億元，新北地檢署偵結，考量9人都認罪補稅，均緩起訴處分，但須支付公庫緩起訴處分金8萬餘元到4353萬元，共6804萬餘元。

惠心集團今（30）透過律師發表聲明認錯，指稱財稅均委由專業人員處理申報，因相信專業建議卻誤觸稅務法規，深感抱歉，感謝司法單位給予自新機會，未來定將記取經驗，務以更慎重周延態度處理往後財稅申報事宜，呼籲社會尊重稅賦公平，誠實納稅。

惠心婦幼集團旗下惠心婦幼診所成立於1998年，號稱新北市三重地區婦產專科與小兒專科完整照護觀念的創始診所、以提供婦女及嬰幼兒身心健康最佳照護為己志。集團負責人陳擇銘曾任台大醫學院婦產科副教授、前台北縣立（今新北市立）三重醫院院長。

檢方本案獲報查出，陳擇銘與集團旗下惠心婦幼診所及惠心診所副院長陳姿伶、惠心診所登記負責人吳家華、惠心婦幼診所登記負責人陳志忠，均為實際出資的合夥醫師，但為逃漏稅，4人涉與3名受僱醫師共謀假借合夥之名，分散與減少陳男4人執行業務所得，以適用較低的課稅累進稅率。

陳擇銘並涉指示行政副院長黃輝潤、總會計吳幸娜作帳，把診所每日看診自費收入另存親友帳戶，用不實的執行業務損益計算表與合夥合約，藉此短報所得稅，涉案9人從2011年到2022年真實收入共約6.4億元，合計逃漏稅約2億元，陳個人就逃漏稅達9450萬餘元。

檢察官吳秉林指揮調查局新北市調查處偵辦，陳男9人均認罪表示悔悟，並迅速補繳2016年到2022年逃漏稅與利息共1.5億餘元。

檢方考量9人均無前科，將9人所涉《稅捐稽徵法》、《洗錢防制法》等罪嫌都緩起訴，命9人須支付公庫共6804萬餘元，等於補繳2011年到2015年已超過核課時效的逃漏稅額與利息，其中4353萬餘元緩起訴處分金由陳擇銘個人負擔，他並已補繳個人逃漏稅，外加支付逃漏稅利息6828萬元。

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