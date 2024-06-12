月經來「1大好處」 萬人爆共鳴！妹子狂點頭：可嗯嗯5次

▲一票妹子認證，生理期來，嗯嗯超順暢。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

生理期來，許多人都會有屎意！一名妹子直呼，每當姨媽來得時候，她總會瘋狂炸屎，笑稱是「月經來＝解決便秘！」該文引來破萬人+1點頭，「開始順暢就知道月經快來了」、「平常根本兩、三天大一次便，月經來那幾天排便有夠順的」。之所以會想拉肚子，其實與「前列腺素」、「黃體激素」分泌有關。

一名女網友在《Threads》害羞拋問，「各位女生，只有我月經來會瘋狂大便拉肚子嗎？」更認證生理期那一段時間，嗯嗯非常通暢，「月經來＝解決便秘！」

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不僅如此，原PO笑稱，「而且每次月經拉完肚子完，起來之後都覺得肚子變超平的錯覺。」

該文引來1.4萬人爆共鳴，「開始順暢就知道月經快來了」、「雖然平常就排便順暢，但月經來真的是鏟屎期啊，一天可以4-5次不是問題」、「每次便秘我都期待生理期，雖然超痛，但很順暢」、「感覺月經來身體都特別乾淨」、「烙賽+1，姨媽每次來連我腸子一起清，只是每次都分不清是經痛，還是腸胃在痛 」、「真的會這樣，好神奇，原來不止我一個人這樣覺得」、「每個月的宿便就靠月經了，月經唯一的好處」「+1，月經來拉好拉滿，拉屎時子宮還抽筋，痛到靠杯」、「平常根本兩、三天大一次便，月經來那幾天排便有夠順的」。

留言串中，有內行解釋，「前列腺素會幫助子宮排出經血，但也會跑到腸道，導致拉肚子」。

事實上，生理期會想拉肚子與「前列腺素」、「黃體激素」有關。婦產科醫師陳郁菁曾指出，「前列腺素」在生理期來時會促進子宮、腸胃道平滑肌收縮，導致腸胃道蠕動速度加快，因此經期一到容易拉肚子，是很正常的現象。

此外，排卵後體內釋放大量的黃體激素，會促使子宮內膜未受孕做準備，此時可能會造成輕微的便祕現象；但生理期報到時，黃體激素的濃度會急速下降，此時不便祕反而開始拉肚子。

值得注意的是，過去有醫師提醒，月經來容易拉肚子，可能是「子宮內膜異位」所造成，最典型的症狀除了經痛外，還可能伴隨著腸胃不適，大約有35%的子宮內膜異位患者曾在經期中拉肚子。如果長期忽視恐導致腸穿孔、腹膜炎等併發症，嚴重恐造成不孕，千萬別輕忽了。