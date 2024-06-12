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肚子痛炸「醫師診斷只是便秘」　英11歲女童回家竟身亡

▲▼劇烈腹痛被醫診斷「只是便秘」　英11歲女童回家竟身亡。（圖／翻攝X）

▲女童劇烈腹痛，出院回家後竟身亡。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

英國一名11歲女童劇烈腹痛，緊急趕往急診室，經過醫師診斷為「便秘」。未料，她被爸媽帶回家後，僅僅過了幾小時，卻已經不幸身亡。

《每日郵報》報導，這起悲劇發生在2022年10月，但本周才召開聽證會。女童被沃里克醫院（Warwick Hospital）的醫師診斷「便秘」之後出院了，隔天早上卻被父親發現倒臥家中、失去生命跡象，儘管立刻撥打999求救，醫護也努力進行心肺復甦術（CPR），她仍在現場被宣告不治。

根據聽證會資訊，女童2017年至2021年就多次嚴重腹痛，甚至需要前往醫院接受治療。她的正式死亡調查14日將在考文垂郡（Coventry）驗屍官法庭展開。

女童父親克雷格（Craig）表示，醫師表示可以帶女兒回家時，他與妻子都相信一切並無大礙，未料一夕之間失去孩子，「這絕對是毀滅性的打擊，也是我們依然難以理解的。此後我們每天都在想，是不是能夠做得更多，拯救我們的小女孩。」

夫妻倆希望透過醫療過失訴訟，替女兒之死查明真相。家庭律師艾瑪（Emma Rush）指出，他們突然且悲劇性地失去女兒，「對於她的遭遇仍有很多疑問」，儘管孩子的生命再也無法挽回，這場調查卻能夠讓家屬獲得應得的答案。

 
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