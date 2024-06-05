東森購物618購物節火熱開跑　組隊消費瓜分180萬獎金再享高額回饋

▲東森購物推出「618狂BUY年中購」帶來一連串活動好康與品牌明星商品驚喜優惠。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

618購物節作為上半年度最重要的購物盛典，除了是所有精打細算的消費者等待許久入手心頭好的最佳時機，更是各電商品牌的兵家必爭之地，紛紛使出渾身解數，東森購物今年可說有備而來，自5/30起全站消費滿萬送千，新會員首購滿$2000即贈200E幣，再享全站折價券，同時每位會員可參加每日東森幣抽獎，再搭配「618組隊購物戰 最高回饋$6,180」一連串好康活動，此外更有包含保健、家電、3C、民生、美食等眾多知名品牌好物的優惠折扣，讓所有消費者超值購物。

東森購物618購物節已正式開跑，除了整個618檔期的「全站消費滿萬送千」，最大亮點是「618組隊購物戰 最高回饋$6,180」，活動期間只要組隊消費成功，每位隊員皆可獲得100枚東森幣，不僅如此，排名第一的隊伍可享6% E幣回饋（上限$6,180）、排名第二的隊伍可享4% E幣回饋（上限$4,180），未獲名次隊伍亦有1% E幣回饋（上限$618）。此外更推出「鈔級聚寶盆」活動，只要618當日累積消費滿1000元，活動累積金額達到3000萬，所有參與者可直接瓜分150萬枚東森E幣及30萬枚東森幣，等同180萬大家有福同享。

▲東森購物618購物節活動正式開跑，參加組隊購物戰，最高回饋$6,180。

不只活動優惠連連，更釋出包含眾多一線知名品牌明星產品的下殺優惠，樣樣都是消費者入手的最佳時機，東森購物特別推薦幾款熱門瘋搶商品，包括美妝專櫃國際大牌「SK-II 青春露330ml*2入」原價15,960元，特價9,740元，把握6折下殺掌握美麗關鍵；益生菌知名品牌「LP33益生菌膠囊(60顆X4盒)-共240顆」原價7,300元，特價5,999元，還加贈有酵維生素B群+C錠；「LG樂金 CordZero™ A9+快清式無線吸塵器(晶鑽銀)」原價19,900元，特價9,999元，結帳現折1,000，登記再搶萬元清淨機，LG品牌館還有最高5,000的618檔期超狂回饋，滿足所有消費者的需求。

▲「SK-II 青春露330ml*2入」原價15,960元，特價9,740元。

▲LG家電品牌館618祭出超狂回饋最高5000，登記再搶萬元清淨機，CP值超高。

即將於下週到來的端午佳節，東森618購物節亦有眾多好物，包含「胡媽媽灶腳618超派限定好醬組」原價1,180元，特價618元，Ｑ彈入味絕對是搭配粽子大餐的最強配菜；「家家生醫 七日孅-孅體茶包 12盒（7包/盒）」原價10,740元，特價2,533元，限時24折，維持輕盈舒暢，粽子吃多沒在怕；「SHILLS舒兒絲 很耐曬超清爽美白防曬冰鎮噴霧SPF50」2入原價1,996元，現在特價618元再送抗老面膜2入&保濕噴霧，超值套組下殺3折起，今年夏天就是要你曬不黑！

▲「胡媽媽灶腳618超派限定好醬組」原價1,180元，特價618元。

另外，東森618購物節預計於活動檔期推出「終極密碼遊戲」，密碼數字區間為金寶箱1～10000、銀寶箱1～1000、銅寶箱1～100（不包含頭尾數字），根據每局通關花費之次數給獎。金寶箱資格：活動時間內於累積實付消費滿$1,000元可玩一局終極密碼，滿$2,000元，可玩2局，以此類推，根據單局最終猜對次數給獎，還可參加加碼獎活動；銀寶箱資格：不需消費可使用100枚東森幣可遊玩一局終極密碼，根據單局最終猜對次數給獎；銅寶箱資格：登入會員不需消費、不需支付東森幣可免費玩一局終極密碼，活動區間每日限免費遊玩一次，根據單局最終猜對次數給獎。邀請消費者在年中購物節一起狂歡。