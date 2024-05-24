便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

▲悟饕池上飯包。（圖／翻攝自Google maps）

網搜小組／閔文昱報導

「悟饕池上飯包」是台灣知名便當店，全台各地都有不少家分店。有網友近日發現，悟饕推出了新產品「丼飯」，似乎是要進軍丼飯市場，不過當他實際買了一份燒牛丼回家後，卻發現整體上有濃濃的「台灣便當感」，讓他不禁笑稱「明明就是圓形便當」，吸引不少網友關注。

「Sukiya、吉野家要小心了？」一名網友在Dcard發文分享，他近日經過某間悟饕的店家前時，發現業者推出一款「薑汁燒牛丼」，似乎是想跨足丼飯界，令他相當好奇，於是也買了一份回家嚐鮮，不料到家後打開一看馬上笑噴，直呼「欸，明明就是圓形便當」。

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▲悟饕推出丼飯類新品。（圖／翻攝自Dcard）

根據原PO照片，該款丼飯除了主菜「燒牛」外，還有高麗菜、半顆滷蛋，以及便當常見的綠色蔬菜，整體看上去其實非常「台式」，與一般印象中的丼飯有些許不同。

貼文一出，馬上引發不少網友關注，紛紛笑稱「其實感覺只差在盒子？」、「笑死，丼飯不會搭配青江菜跟滷蛋吧」、「這肯定是台日混血的」、「雖然加青菜很台，但是看起來比較健康，會比較想買哈哈哈」、「多給兩個碟子裝青菜，日本血統就上升了」、「好好笑，池上便當還是台灣味很濃」、「果然是本土味濃厚的便當店，給個讚」。