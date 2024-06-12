覆議案列14日立院議程！藍盼綠別杯葛　否則影響卓榮泰總質詢

▲洪孟楷表示，國民黨期盼邀卓榮泰說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院昨日收到行政院提出的覆議案，也於今（12日）收到總統賴清德的核可文件。立法院程序委員會今日也將此排入本週五的院會報告事項。國民黨團書記長洪孟楷表示，已邀請韓國瑜院長盡快就議程進行協商。他強調，若能讓覆議案早日落幕，行政院長卓榮泰的總質詢可接續下去，但若無法讓覆議案早日落幕，會連帶影響卓揆正在進行的總質詢，執政黨要杯葛自己的行政院長總質詢嗎？

總統賴清德昨日核可行政院長卓榮泰對於《立法院職權行使法》及刑法修正案之覆議案，依法立法院須於收到行政院覆議文15日內，做出是否接受覆議之決議，逾期未作成決議者，原決議失效。

立法院程序委員會特定選在今日舉行並由國民黨籍立委吳宗憲擔任會議主席。國民黨立委張智倫提案表示，鑑於覆議案為重大議題、有時效性，增列為週五報告事項，並獲得朝野立委無異議通過。

洪孟楷受訪表示，昨日已經收到政院覆議函，今日程序委員會19位委員不分黨派，共同決議增列覆議案為這星期五院會的報告事項。所以，覆議案報告後，就會進入全院委員會審查，國民黨團也希望邀請行政院長卓榮泰就此說明、備詢。同時，國民黨團昨天也發函邀請韓國瑜院長盡快就相關議程進行協商。他也希望，下週進行全院委員會與院會時，也可以秉持此一理性討論空間，讓國人更加了解。

洪孟楷也說，如果這個禮拜五通過報告事項，到6月26日等15天的覆議期滿，共有三次院會。投票表決在這三個院會時間都可能。

關於立法院財委會有委員規劃出訪，恐影響表決，洪孟楷則回應，已排開相關行程，現在沒有任何委員出國，所有委員隨時待命，做好所有沙盤推演，朝野協商確定時間，依照相關時間進行，越快處理越好。

