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男客帶充氣娃娃共進晚餐　女服務生偷拍PO網「秒被開除」

▲▼男客帶充氣娃娃共進晚餐　女服務生偷拍PO網「秒被開除」。（圖／翻攝TikTok）

▲女服務生偷拍顧客與充氣娃娃共進晚餐，還將影片分享上網，因此遭到開除。（圖／翻攝TikTok，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州一名男子帶著充氣娃娃，前往當地高級餐廳共進晚餐，獨特作風引來旁人側目。不過，其中一名女服務生竟拿起手機偷拍，還把影片分享至TikTok，隨後遭到火速開除。

塔拉（Tara Bjork）在影片中表示，「好吧，我知道工作時不應該拍TikTok，但這值得被拍下」，並將鏡頭轉向遠處一名正在看菜單的男性顧客，對面卻擺著金髮充氣娃娃。她表示，此人不僅替充氣娃娃拉椅子就坐，還一度上演「餵食葡萄」的恩愛戲碼，讓人看了非常尷尬，「無言以對」。

@t_bjork No words #fyp #work #workvibes #restauranttok #restaurant #server #serverlife #servertok ♬ original sound - Tbone

這段影片迅速突破100萬次觀看，不過塔拉也向網友坦言，自己因為這段影片丟掉飯碗，「我知道會發生2種結果，要不就是沒人看，我也沒事，要不就是影片爆紅，我就會被炒魷魚。」她未提及被開除的確切理由，但自稱「已經準備好迎接新機會，所以這不太令我驚訝，謝天謝地。」

▼男主角澄清，他是因為輸掉賭注才被迫這麼做。（圖／翻攝TikTok）

▲▼男客帶充氣娃娃共進晚餐　女服務生偷拍PO網「秒被開除」。（圖／翻攝TikTok）

隨著影片爆紅，影片男主角也出面解釋，自己是因為輸掉電玩遊戲，只好遵守朋友之間的賭注懲罰，跟充氣娃娃共進晚餐。他也把約會過程分享上網，苦中作樂一番。

@papichulo2613 Replying to @Jay ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman

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