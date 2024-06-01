越南移工遊樂園女廁偷拍被抓包　辯「尿急+自拍」法官打臉

▲范姓越南籍移工去年10月在桃園區某遊樂園遊玩，卻潛入女廁內以手機偷拍時當場被抓包。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓越南籍移工去年10月間在桃園區某遊樂園閒逛，竟偷偷潛入女廁，趁隔鄰女子如廁時以手機偷拍，女子抬頭看見手機正對著自己猛拍，當場大聲尖叫，范男趕緊衝出女廁但已被樂園服務人員發現圍住報警處理；桃園地院處理時，范男否認犯行，辯稱「尿急才衝進女廁，後來拿手機玩自拍被誤會」，法官不採信其說詞，審結依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，還可上訴。

檢警調查，22歲的范姓越南籍移工於去年10月14日晚間8時許，在桃園市桃園區某遊樂園閒逛，潛入樂園女廁內，當時趁隔鄰女子如廁時，卻以手機高舉跨過隔板偷拍，女子如廁結束後發現隔鄰竟有手機對著自己猛拍，當場放聲尖叫，引起樂園服務人員注意，范男趕忙衝出女廁被服務人員圍住，並報警處理；桃園地檢署檢察官調查後，依妨害秘密案件向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，范男否認犯行，辯稱「因尿急才進入女廁，後來拿手機玩抖音自拍，因高舉手機被誤會偷拍」等語，法官根據警方調閱遊樂園監視器，並未發現范男進入女廁有尿急之行為，對其供詞純屬卸責之詞不予採信。

法官審酌，被告為滿足一己私慾，竟於遊樂場女廁竊錄他人如廁之性影像，嚴重侵害他人隱私，致告訴人留下難以抹滅陰影，欠缺尊重他人性隱私之觀念，且犯後雖坦承犯行，迄今仍未獲得告訴人原諒並賠償其損害；依據刑法第95條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，審結依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，本案仍可上訴。