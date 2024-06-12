國會改革覆議案7理由不見了　洪孟楷：政院也知是民粹式抹黑

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德昨日上午核可國會改革相關修法覆議案後，行政院在下午5點30分把公文送到立法院，不過，國民黨團今（12）日召開記者會，黨團書記長洪孟楷轟，在收到的行政院來函當中，已不見7大理由，取而代之的是6項理由，寫得相對中性，可見行政院也知道上周寫的理由就是民粹式、朝野對立式的抹黑文宣。

立法院三讀通過國會改革法案後，行政院6日向總統提交覆議書，總統賴清德於昨日上午核可覆議案後，昨天下午5點30分將公文送抵立法院，立法院覆議大戰進入15天倒數計時。

國民黨團總召傅崐萁今表示，今日中午程序委員會中，會討論將週五的院會把報告事項增列，並且來交付全院委員會；昨天下班前黨團也已經請立法院長韓國瑜召開黨團協商，協商中會要求行政院長卓榮泰下週到院會進行說明並備詢。

不過對於行政院從原本的7大理由改為6大理由，洪孟楷表示，原本的理由非常多都是民粹式的攻擊，也是民進黨團在國會改革法案審議期間的惡意攻擊，遺憾行政院在上周行政院會後的記者會，居然用一樣的說法提出覆議案，但昨天收到行政院的函時，發覺7大理由不見了，變成6個理由，寫得相對中性，行政院也知道在上周，就知道是民粹式、朝野對立式的抹黑文宣。

洪孟楷指出，屆時院會表決將以蓋章投入票匭記名表決，黨團會用最快速度排入院會，覆議案期限15天內共有4次院會，分別是14日、18日、21日、25日，希望能盡快表決。並強調，任何黨團刻意用議事杯葛、用暴力手段，拖過15天就認為覆議案生效，那就太小看人民的智慧，這已經不是議事攻防，而是執政當家鬧事。

