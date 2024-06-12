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普丁「最快下周」啟程訪問北韓　金日成廣場出現異常動向

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩去年9月出訪俄羅斯，與普丁進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前有外交消息人士向俄語商業日報Vedomosti透露，俄羅斯總統普丁最快6月中就會啟程出訪北韓（朝鮮）、越南。如今，俄羅斯政府高層和消息人士更向日媒補充，普丁「最快下周」就會啟程訪問北韓，距離上一次出訪北韓已是24年前。透過衛星影像可以觀察，平壤金日成廣場似乎有異常動向。

根據《日本放送協會》，俄羅斯政府高級官員、多名外交關係人士今（12）日接受採訪時透露，目前正積極安排普丁出訪北韓的事前準備工作，朝「最快下周出訪」的方向進行，並在結束北韓訪問行程後趕場前往越南。預計俄羅斯政府將於近期正式對外發布相關消息。

報導指出，先前北韓最高領導人曾於去年9月出訪俄羅斯阿穆爾州東方航太發射場會晤普丁，當時普丁爽快答應金正恩出訪平壤的邀請，一旦成行，將會是繼2000年出訪北韓以後，時隔24年再度踏上平壤。

在俄烏戰爭爆發2年多之際，北韓向俄軍提供砲彈等軍事裝備，北韓、俄羅斯之間在軍事、政治、經濟、文化等層面合作拉緊距離。因此，在此次普丁出訪平壤，雙方預計談論北韓外派勞工、俄人赴北韓旅遊等議題，而北韓5月27日發射軍事偵察衛星失敗，北韓也可能想尋求俄羅斯協助。

▲▼金正恩2019年4月曾前往俄國海參崴會晤普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩在「俄羅斯日」，向普丁傳送賀電。（圖／達志影像／美聯社）

根據北韓《勞動新聞》，金正恩在「俄羅斯日」（6月12日）前向普丁發送賀電，他形容朝俄之間的友好親善關係已經昇華至「不敗的戰友關係」、「百年大計戰略夥伴」，盼能在新時代鞏固朝俄之間深厚的紐帶關係，共同走上富國強兵的偉業，重新實現真正的國際關係，守護全球和平安全。

根據《美國之音》，從9日北韓平壤的衛星影像拍攝可以看到，金日成廣場附近出現白色的設施物，其中廣場北面出現2個巨大正方形白色設施物，至於廣場南面則出現長約100公尺的白色設施物，足以把廣場某一部分填滿，研判可能是為了普丁的造訪進行準備。

據悉，中國、俄羅斯政府高層人士出訪北韓，或是進行閱兵儀式之前，北韓便會在金日成廣場上進行各種裝設。

►快訊／俄羅斯總統普丁「即將出訪」北韓、越南

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