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社會 社會焦點 保障人權

叔遭毒駕撞死！模範警察陳群智立志掃毒　1年勇破4製毒工廠

▲屏東縣刑警大隊肅竊組偵查佐陳群智當選今天全國模範警察 。（圖／陳群智提供）

▲屏東縣刑警大隊肅竊組偵查佐陳群智當選今天全國模範警察 。（圖／陳群智提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局刑警大隊肅竊組偵查佐陳群智，國中時叔叔返家近在呎尺前遭毒駕撞死，突來橫禍，讓他對毒品深痛惡絕，加上家族親友也多人在警察界服務，高中畢業後也投考警職，加入維護社會治安行列，去年查獲4件製工廠，當選1全國模範警察，對從警11年的他來說，是莫大榮耀，面對這份榮耀，他謙稱這份獎屬於團隊合作。

32歲陳群智，國中時期遇到叔叔遭毒駕撞死，讓他記憶深刻，也對毒品深痛惡絕，屏東高中畢業報考警專，考上警專30期，畢業後分發回到屏東縣警局服務，分發到枋寮警分局。

第一年與學長騎機車執勤的晚上，遇到一名機車未戴安全帽，攔下盤查，原本以為是單純未戴安全帽，沒想到盤查起出吸食器，讓他感覺毒品無所不在危害社會，為根絕毒品來源，3年前報考偵查隊偵查佐職務，投入緝毒工作，只要查獲毒品案，就往上溯源，追查源頭。

靠著這份堅持及毅力，去年破獲4件製毒工廠，2件三級毒品愷他命工廠，1件是查扣毒品海洛因、安非他命，另查扣大麻活株、大麻花。

陳群智表示，其中一起毒品製造工廠案，因地點隱密，毒梟租用鐵皮屋又將門窗緊閉，無法從外頭看到屋內狀況，無法聲請到搜索票，避免對方製造完成毒品流入社會，決定採取守株待兔方式緝查；7名員警分駕兩台自小客車前往路口守候，不料，由於警方偵防車太好認，毒梟鐵門一開見狀，就直接開車衝撞過來，第一台車閃避不急，車頭挨撞，車內及第二台車人員立即下車逮獲，查獲4名毒梟及已完成毒品，這起案件，讓他印象很深刻。

另一起北上桃園緝毒案，原本查獲安非他命工廠，以為毒梟應該也持續從事煉毒，會同當地友軍查獲同時，發現毒梟已改種大麻。

憑著這份維護社會治安的正義感，鍥而不捨查獲4起毒品工廠案，當選今年全國模範警察，他歸功於團隊合作，也感謝家人的諒解。

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