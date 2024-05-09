快訊／南港貪警缺錢A贓款　「硬幣變紙鈔」被抓包...10萬交保

記者黃宥寧／台北報導

北市南港警分局施姓偵查佐疑因自身財務狀況不佳，竟利用偵辦刑案侵占54萬餘元贓款挪為私用。直到分局辦理證物稽核時，發現有異，事後施員繳回相同金額現鈔，但被抓包與扣押時所載不符，士林地檢署今（9日）指揮廉政署發動搜索。檢方複訊後，認其涉貪污治罪條例重大，但無聲押必要，諭知10萬交保。

▲南港警分局施姓偵查佐（紅圈）涉辦理刑案侵占贓款。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，47歲施員（警專14期）2017年到南港分局偵查隊，但他疑財務狀況不佳，需錢孔急，2021年8間將歪腦筋動向偵辦一起洗錢案，把扣案現金侵占入己，未繳入地檢署贓物庫，2022年間他默默去跟地方仕紳借錢將錢補回。

2022年3月分局辦理證物稽核工作時，發現施員除延遲將扣案現金繳庫，更意外發現繳回的面額竟然都沒有銅板，而都是鈔票，直接拆穿，並主動自檢查辦，同年依涉嫌湮滅證據等罪函送士林地檢署偵辦，並於第一時間將他改調行政警察加強管考。（現為警備隊）

▲士林地檢署指揮廉政署發動搜索帶回被告、證人。（圖／記者黃宥寧攝）

今（9）日士林地檢署指揮廉政署、警察局政風室及南港分局實施搜索施員住家及警備隊待勤室，對相關人員實施偵詢，帶回被告施員、方姓男子及6名證人，經檢察官連夜複訊後，除證人及被告方姓男子均請回外，認施員涉有貪污治罪條例第6條第1項第3款之公務員侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌，諭知10萬元，並限制出境出海。

對此，南港分局表示向來重視員警風紀，對於員警違法（紀）行為，秉持警紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦，並賡續要求所屬恪遵各項風紀規定。