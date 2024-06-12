　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港對羅冠聰等6人實施「潛逃者措施」　包含撤銷護照等

▲羅冠聰前往美國耶魯大學進修。（圖／翻攝自Facebook／羅冠聰 Nathan Law）

▲前香港眾志主席羅冠聰。（圖／翻攝自Facebook／羅冠聰 Nathan Law）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府12日宣布，保安局根據《維護國家安全條例》對前香港眾志主席羅冠聰在內的6名潛逃英國，並因涉犯「危害國家安全罪行」而被法院發出拘捕令的人，實施「潛逃者措施」，包含撤銷特區護照、禁止任何人向他們提供資金及處理資金等。

香港政府提到，6名被指明的有關潛逃者為羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，6人在竄逃英國後仍繼續從事危害國家安全的行為和活動，警方遂依法向法院申請拘捕令，並分別於2023年7月及12月通緝6人。

▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

「潛逃者措施」，共有4四項，為「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。

此外，針對個別有關潛逃者還有「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」的2項措施。

香港政府強調，「這些無法無天的通緝犯潛藏英國，並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，並作出危言聳聽的言論抹黑詆毀香港特區，繼續肆意勾結外部勢力包庇其惡行，我們因此有需要採取是次措施強烈打擊。」

香港警方也提醒，除獲得保安局局長批予的特許授權外，任何人直接或間接向有關潛逃者提供任何資金或其他財務資產或經濟資源，或處理屬於或由其擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源；將不動產租賃予或以其它方式提供予有關潛逃者，或向其租入不動產；與有關潛逃者成立合資企業、合夥或類似的關係，或投資於該等關係，即屬犯罪，一經定罪可處監禁7年。

ET快訊
快訊／台積電飆905元天價！
台攝影師南京被拘留　國台辦：查出58件淫穢物
快訊／烏克蘭首都多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空
潮州副站長上火線「一次說清楚」　大票人洗版：支持副座
「上班12hrs很累」！北捷OL遭2婦逼讓博愛座　頭撞柱濺血
快訊／基隆警少年隊遭搜索！小隊長涉包庇色情KTV
快訊／胡歌睽違6年來台　國台辦：「寶總」到寶島是好事
快訊／黃仁勳概念股關不住！　拉第7根漲停
亮槍惹議！潮州副站長喊「我有恐嚇嗎」：除非腦袋有問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／黃仁勳喊「台灣是重要國家」　國台辦：希望他補補課

吉林砍人案兇手被捕！警告訴傷者：他失業，最近比較倒霉

台攝影師南京參展被拘留　國台辦：查出58件淫穢物品

恆大汽車暴瀉23%　遭大陸下令退回超80億國家補貼

海峽論壇15日登場！　兩岸86家單位共同舉辦約7000人參與

香港對羅冠聰等6人實施「潛逃者措施」　包含撤銷護照等

快訊／胡歌睽違6年來台　國台辦：「寶總」到寶島是好事

失足落水！女子「淡定1動作」成功等到救援　網驚：這女能成大事

港首位入選大陸預備航天員傳為女警總督察　120人投入遴選被挑中

27歲正妹在家被陌生人刺死！女嫌犯強行入室　「當著保全面」行兇

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

快訊／黃仁勳喊「台灣是重要國家」　國台辦：希望他補補課

吉林砍人案兇手被捕！警告訴傷者：他失業，最近比較倒霉

台攝影師南京參展被拘留　國台辦：查出58件淫穢物品

恆大汽車暴瀉23%　遭大陸下令退回超80億國家補貼

海峽論壇15日登場！　兩岸86家單位共同舉辦約7000人參與

香港對羅冠聰等6人實施「潛逃者措施」　包含撤銷護照等

快訊／胡歌睽違6年來台　國台辦：「寶總」到寶島是好事

失足落水！女子「淡定1動作」成功等到救援　網驚：這女能成大事

港首位入選大陸預備航天員傳為女警總督察　120人投入遴選被挑中

27歲正妹在家被陌生人刺死！女嫌犯強行入室　「當著保全面」行兇

新興股東會通過配息0.75元　董座看紅海危機推升營運表現

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

快訊／超哥贏了！男大生遭撞「求償6400萬」提上訴吞敗

拿14 Pro Max！果粉換電池一查「NT＄3350」驚呆：會不會太扯

台股ETF續熱！00919年化配息率衝破10%「奪單周人氣王」

北市議會將協商解套大巨蛋　蔣萬安：大家共同面對各項限制

快訊／台積電飆905元天價　除息前夕衝出好采頭

北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

快訊／中橫錐麓隧道東口嚴重坍方！持續落石雙向中斷　估6／13搶通

憂《財劃法》衝擊育兒、長照補助　民進黨4圖卡示警藍白瓜分國家

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

大陸熱門新聞

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

年輕妹極地捕蟹月入60萬　網：拿命換錢

4美教師在陸遭砍　兇嫌曝動手原因

女子退租遇房東帶4人「驗房」…9千押金被扣光

胡歌睽違6年來台　國台辦回應

27歲正妹在家被陌生人刺死！當著保全面行兇

女撐傘上班18天　被開除索賠33萬

人妻醫生陪睡換升職！帶女兒一起多次獻身官員.

失足落水！女子「淡定1動作」成功等到救援

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

4美國教師遭砍　陸外交部：偶發事件

三三會訪京表達　希望重啟ECFA優惠

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

更多熱門

相關新聞

羅冠聰父母、兄長被帶走　上周才被通緝懸賞

羅冠聰父母、兄長被帶走　上周才被通緝懸賞

香港警務處國安處3日宣布通緝8名涉違反「香港國安法」的在逃人士，並祭出100萬港元（約390萬元新台幣）的懸賞，其中也包含流亡英國的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰。最新消息指出，國安處探員11日清晨搜查了羅冠聰父母及兄長的住處，並將3人帶回警署問話。

港府懸賞400萬　通緝8名「反中亂港分子」

港府懸賞400萬　通緝8名「反中亂港分子」

香港國安處通緝羅冠聰等8名海外港人　控危害國家安全罪

香港國安處通緝羅冠聰等8名海外港人　控危害國家安全罪

羅冠聰出席民主峰會　籲制衡中國

羅冠聰出席民主峰會　籲制衡中國

羅冠聰將出席民主峰會　香港保安局長怒罵

羅冠聰將出席民主峰會　香港保安局長怒罵

關鍵字：

潛逃者措施羅冠聰

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

蔡尚樺火大回應！

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面