香港國安處通緝羅冠聰等8名海外港人　控危害國家安全罪

▲港警國安處宣布通緝羅冠聰等8名海外港人。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

港版國安法實施剛屆滿3年，港警國安處3日宣布，通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳯儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸以及羅冠聰，並分別懸紅100萬港幣（約新台幣397萬元），罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。

據《香港電台》報導，香港國安處昨舉行記者會，國安處總警司李桂華表示，國安法具有域外效力，與其他國家的法例相同，符合國際法原則，警方有責任依法追究在境外干犯香港法例人士，較早前已向法庭申請拘捕令，通緝該8名身處海外人士。

港警國安處列出通緝的海外港人共有8人，包括前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗，前職工會聯盟總幹事蒙兆達，前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷，郭鳳儀和劉祖迪。

他表示，有關人士涉嫌干犯嚴重危害國家安全罪行，鼓吹制裁和破壞香港，並恐嚇香港官員，當中有人指明要求制裁香港法官及檢控人員，破壞本港行之有效、法官不受干預使用司法權的情況，當中也有人為外國出謀獻策，打擊香港金融制度及國際金融中心地位。

警方說，已掌握8人干犯危害國家安全罪的證據，他們罪行昭然若揭，會全力追究。警方強調，留意到部分通緝人士，在包括網上平台向公眾籌款，任何人以任何形式，資助他人從事反中亂港及危害國家安全活動，都有機會觸犯國安法或國家安全罪行，市民應與違法人士劃清界線。

國安處說，國安法實施3年，至今拘捕260人，他們介乎15至90歲，當中161人及5間公司被檢控，其中79人已被定罪或候判。