雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

▲受到西南風影響，南部雨勢明顯，集中在夜晚到上午。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署預報員葉致均指出，到周日前都受到西南風影響，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，南部雨勢明顯，降雨集中在夜晚到上午，各地山區有午後雷陣雨，未來一周大台北、花東縱谷氣溫35度，不排除出現36度高溫。

葉致均表示，周日以前受到西南風影響，其中在周六前西南風強度比較強，苗栗以南不定時短暫陣雨或雷雨，南部上半天雨勢比較明顯，降雨集中在夜晚到清晨，甚至到上午，沿海到平地留意海面上對流移入的情況。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，午後雷陣雨偏向在山區，其他地方維持多雲到晴，大台北東側、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。這段期間因為西南風比較強，東南部有焚風發生機率，金門、馬祖地區留意有低雲或霧的影響。

葉致均指出，周日西南風強度減弱，中南部降雨時間限縮清晨到上午，會有局部短暫陣雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨。下周一、二太平洋高壓勢力增強，風向轉為偏吹南風，各地都是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲今日各地高溫情形。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均表示，未來一周各地氣溫在34度左右，周六前西南風沉降影響，大台北地區、中南部近山區以及花東縱谷高溫達到35度，甚至可能有36度高溫。