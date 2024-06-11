今午後雷雨熱區曝　下周雨區往西擴展

▲中南部今天降雨機率高，下周降雨區域比本周略往西擴展。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今(11)日天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，對流移入，中南部今天降雨機率相對高，時間不限清晨到上午，台中以北山區午後有局部陣雨或雷雨機會，下周降雨區域比本周略往西擴展，轉為明顯夏季的天氣型態。

柯聿寧表示， 今晨西南季風有增強的現象，由海峽南部北上的雲系比較多，各地上半天雲量偏多，中南部受到海上較強對流移入影響，有局部較大雨勢發生。

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他說，預估後續海峽仍有對流移入、接近中南部機會，中南部今天降雨機率相對高，時間不限於清晨到上午，台中以北平地受到較強的風速影響，對流不易垂直發展，降雨較少，山區午後熱對流仍有發展、帶來局部陣雨或雷雨機會。

▲中南部今降雨機率高，台中以北平地降雨較少，但山區午後仍有局部陣雨或雷雨機會。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

柯聿寧表示，類似西南季風天氣型態可持續到周五，明天西南季風水氣影響略減少，周四因北部風向稍偏南，午後熱對流有機會擴散到平地。周五到周六西南季風再增強，中南部山區降雨有增多趨勢，不過周六水氣減少，中南部平地降雨減少一些，北部則更為穩定。

柯聿寧說，下周將逐漸轉變為太平洋高壓及西南季風邊緣的東南轉偏南風，中南部清晨到上午的降雨緩和，午後山區附近有局部熱對流發展機會，由於風向轉變，降雨區域比本周略往西擴展，但雨量預報不多，轉為比較明顯夏季天氣型態。

柯聿寧提醒，本周因西南季風影響，中北部位於氣流轉角處，沿海及空曠地區易有較強陣風出現，到海邊請留意安全，西半部背風側區域及花東有西南風過山增溫或沉降作用發生機會，高溫時間長，外出需留意防範中暑或熱傷害。