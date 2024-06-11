西南風挾水氣今起午後雷雨掃全台　中南部「下最大」時間曝

▲今起到周六，中南部整天斷斷續續降雨，各地山區有午後陣雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周天氣不穩定，中央氣象署指出，受到西南風影響，今天到周六中南部，整天斷斷續續陣雨或雷雨，旺盛對流雲系發展，大台北、東北部及各地山區都有午後陣雨，各地氣溫悶熱，北部上看34至35度，東南部明起到周六可能有焚風，高溫達到36度。

氣象署簡任技正伍婉華說，現在梅雨鋒面上旺盛對流雲系在消消長長，東南側有太平洋高壓，台灣在這兩個中間受到西南風影響之下，中南部陸地易受到西南風影響，對流雲系形成，造成降雨現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，從今天到周五南部及午後各地山區，易出現局部性大雨，預估這樣降雨型態持續到周五、周六，之後太平洋高壓增強，西南風帶來水氣比較少。

▲未來一周天氣變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，西南風帶來水氣較多，夜裡到清晨中南部陸地易有雲系形成，造成降雨現象，今天到周六中南部、金門、馬祖甚至到苗栗，整天斷斷續續陣雨或雷雨，中午對流雲系發展帶來明顯降雨，各地山區及東北部、大台北地區，都可能有午後陣雨。

她說，周日到下周一西南風帶來水氣減少，轉為南風，屆時中南部夜裡到清晨容易下雨，但降雨變小，其他各地早上都可以看到陽光，中午以後有午後陣雨。

溫度方面，伍婉華指出，未來一周各地悶熱，金門、澎湖及馬祖高溫28至30度， 中南部比較會下雨約32度，花東地區31度左右。北部未來一周都是34、35度高溫，東南部從明天到周六有焚風，高溫達到36度，周末也有35度。

伍婉華表示，台灣5、6月是梅雨季，未來一周梅雨鋒面比較靠近北邊海面，但西南風帶來充沛水氣加上午後熱力對流，造成降雨，希望雨能下在集水區紓解旱象，一周以後西南風是否減弱或鋒面靠近，仍要持續觀察。