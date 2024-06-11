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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳學聖大膽預言「國會改革」結局　批賴清德：動員群眾只為搏聲量

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，郭國文跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藍白版本「國會改革法案」三讀通過，民進黨團揚言釋憲，行政院也提出覆議案，藍營要行政院長卓榮泰覆議若沒過，要負起政治責任，綠營則反嗆藍，有種就提出不信任案倒閣，解散國會重選。對此，國民黨前立委陳學聖今（11日）拋出三大預測，第一「覆議不會過，朝野無人會跑票」、第二「倒閣不會發生，沒人想改選」、第三「釋憲一定認定違憲，都是執政黨自己人」。他批評，賴清德動員群眾、主導輿情，要的只是搏聲量。

陳學聖於臉書表示，端午連假過了，國會改革案又有新局，看來撲朔迷離，但最終會只搏了聲量，空過一場？

陳學聖大膽預測，第一「覆議不會過，因為朝野無人會跑票」、第二「倒閣不會發生，因為沒人想改選」、第三「釋憲一定認定違憲，因為都是執政黨自己人」，看懂了，就沒什麼好期待。賴清德動員群眾、發動側翼、主導輿情，要的就是搏聲量，拉高支持度，不想未來四年都被四成總統得票魔咒緊箍著。

陳學聖指出，賴清德讓他想起1994年陳水扁選上台北市長，面臨三黨不過半的台北市議會，阿扁不尋求府會共識，反而天天府會大戰，想把議會醜化、妖魔化，站上道德的制高點，是正義的一方。結果，是紅了阿扁，但也只作了一屆市長，他當時就是台北市議員，是見証者。

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陳學聖覆議倒閣釋憲賴清德國會改革民進黨陳水扁

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