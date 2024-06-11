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獨／在台中！亞洲最大百貨商場6／30動工　開唱大咖韓星身分曝

▲亞洲最大百貨商場6/30動工，開唱大咖韓星身分曝。（圖／民眾提供）

▲亞洲最大百貨商場、台中高鐵娛樂購物城將於6月30日動工，業者請大咖韓星開唱。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

等待超過2年！堪稱亞洲最大百貨商場、也是國內最大高鐵站區開發案，位在台中的「高鐵娛樂購物城開發案」將於6月30日舉辦動土典禮。據悉，業者將豪撒500萬元活動優惠券，只要搭乘大眾運輸工具（高鐵、捷運、台鐵）到場的民眾，就有機會領取500元優惠券。另為炒熱氣氛，業者將邀請昔日韓國天團MAMAMOO的Rapper玟星到台中開唱，也讓歌迷嗨翻。

▲▼MAMAMOO玟星演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

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▲據悉，業者將邀請昔日韓國天團MAMAMOO的Rapper玟星到台中開唱。（圖／資料照片）

高鐵娛樂購物城開發案主打國際化購物中心，開發內容包括全台規模最大的百貨購物中心，商場面積高達10.6萬坪，規模是台中新光三越＋台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.7倍大。但整體開發案歷經重重關卡，包括都審、交評、環評等，據了解，第一大國際開發公司將在6月27日舉辦大型招商說明會、6月30日舉辦動土典禮。此外，業者將在當天舉辦演唱會，邀來韓國女歌手熱力開唱，網路盛傳，將會是天團MAMAMOO的Rapper玟星，對此業者雖不願正面回應，但許多歌迷已經衝著玟星揪團屆時參加活動。

▲亞洲最大百貨商場6/30動工，開唱大咖韓星身分曝。（圖／民眾提供）

▲第一大國際開發公司將在6月27日舉辦大型招商說明會、6月30日舉辦動土典禮。（圖／民眾提供）

第一大國際開發公司先前揭露的資料顯示，台中「高鐵娛樂購物城」開發案將採一次性開發，分期營運，樓地板面積高達18.2萬坪；第一期以百貨購物商場結合國際會議中心、國際多功能展示場、立體停車場為主；第二期再加入五星級飯店。

國際會議中心部分包括1200席座位，以及高180米A級商辦大樓、390間客房的國際五星級酒店、百老匯等級影城及電競IP動漫主題館等，更首創2萬坪大景觀綠化廣場，以及500米長精品時尚大道，可提供至少1萬8000個就業機會，年營業額上看350億元，帶動周邊經濟效果相當可觀。

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