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社會 社會焦點 保障人權

女直播主摩鐵戰3男！事後告性侵　喊「會噴水、上癮了」判敗訴

▲抖內直播妹。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女直播主控遭3男性侵，法院判3男無罪。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／台中報導

呂姓男子與2名男姓友人，找了情色女直播主到汽車旅館拍性愛片並直播，女直播主事後報警，控告遭性侵害，稱是被威脅，因為很害怕，雖然不願意但沒辦法中斷直播。法院勘驗影片，認為女直播主自己說會噴水，還主動拉男方靠近自己，還喊「上癮了、上癮了」，台中地院認為女直播主沒有拒絕的言語或舉動，判3男無罪。

判決書指出，呂男明知女直播主的直播內容，採「借位」形式拍攝，並未與人實際發生性行為，竟邀約她2022年4月24日到汽車旅館，再找陳姓、吳姓兩位男性友人到場，違反女直播主意願發生性行為，且過程都用手機直播，女直播主離開汽車旅館後報警處理。

呂男辯稱，是要幫助她直播，沒有違反她的意願，而且事後還有給她錢，當時到場的兩名男性友人也都說沒有違反女直播主的意願，且有付錢是對價性行為。

女直播主指控，呂男開賓士車載她到汽車旅館，還打開副駕駛座前面的置物箱，亮出裡面1把黑色的槍，告訴她說，「後面的休旅車内都是兄弟，那些兄弟都是他的人」，這樣的行為讓她感到害怕。

女直播主強調，平時直播時最大尺度都是用借位的方式拍攝，並沒有真的性行為，但3人都是真槍實彈的和她發生關係，雖然不願意，但因為很害怕，所以沒有辦法中斷直播，且怕拒絕的話，呂男會在直播中讓觀眾知道，她之前的直播都是借位和演戲，會讓觀眾流失，以後會沒人看她直播，所以只能配合。

法院勘驗當時錄影畫面，性行為過程中，女直播主均曾以言語或動作為互動、回覆，不但於被問「妹妹，他問妳會噴水嗎？」時，回答「我會啊」，甚至伸手將男方往自己身體方向拉近，2人緊貼狀態時，女直播主還說「上癮了、上癮了」，綜觀整個過程，並未見有拒絕的言語或舉動。

另根據LINE對話紀錄，女直播主曾對呂男表示，「你在平台看別人花那麼多」、「你對我真心」，並未提及被性侵內容，與一般會立即質疑欲討回公道或尋求說法情形有別，台中地方法院認為，無法形成3人有罪的確切心證，判決3男無罪。可上訴。

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