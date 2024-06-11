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大陸 大陸焦點 特派現場

荷蘭控遭共軍不安全動作　陸反嗆：顛倒黑白、欲蓋彌彰

▲大陸國防部新聞局副局長兼發言人張曉剛。（圖／翻攝國防部公眾號）

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／翻攝國防部公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

荷蘭一艘軍艦日前在東海支援聯合國任務，中共戰機在上方盤旋並逼近一架荷蘭直升機，荷蘭國防部指責共軍此舉「造成潛在不安全局勢」。11日，大陸國防部新聞發言人反嗆，荷方所言顛倒黑白，其侵權行為欲蓋彌彰，中國人民解放軍東部戰區採取語音警告、起飛戰機等方式予以外逼驅離，完全合法合理，全程專業規範。

路透社報導，荷蘭國防部在聲明中表示，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦「特羅普號」為支援聯合國制裁北韓行動，日前在東海執行巡邏任務時，2架共軍戰機多次在該艦上空盤旋。稍後，共軍兩架戰機和一架直升機接近「特羅普號」的NH90直升機。荷蘭國防部透過聲明指出，「這起事件發生在國際空域。」

「歐亞時報」網站報導，荷蘭國防部公布的現場照片顯示，趨近的共軍軍機有一架Z-19輕型偵查攻擊直升機，以及數架殲轟-7戰鬥轟炸機。

11日，根據大陸微信公眾號「國防部發布」發布新聞稿，大陸國防部新聞發言人張曉剛反嗆，荷方所言顛倒黑白，其侵權行為欲蓋彌彰。

張曉剛稱，6月7日，荷海軍「特羅普號」護衛艦艦載直升機位上海以東「侵權挑釁」，中國人民解放軍東部戰區採取語音警告、起飛戰機等方式予以外逼驅離，完全合法合理，全程專業規範，製造不安全的恰恰是荷方而不是中方。

張曉剛表示，荷方謊稱執行聯合國任務，在他國管轄的海空域炫耀武力，製造緊張局面，損害兩國友好關係。荷方有關言行性質惡劣，我們對此表示強烈不滿，並已向其提出嚴正交涉。我們正告荷方嚴格約束海空兵力行動，侵權挑釁必遭中方堅決反制。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。

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