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共機侵擾我國空域39天183架次　黃偉哲：不接受挑戰國家尊嚴

▲台南市長黃偉哲在臉書PO文強調，他不能接受有人以五星旗挑戰國家的尊嚴。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

▲台南市長黃偉哲在臉書PO文強調，他不能接受有人以五星旗挑戰國家的尊嚴。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

記者林悅／台南報導

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之際，共機24日中午12時2分、12時4分，兩度侵擾台灣西南空域，台南市長黃偉哲晚上在臉書PO文強調，2022年以來，中共戰機已經侵擾我國空域累計39天、183架次，黃偉哲以日前拆除新營「共產黨違建廟」的心情強調，他不能接受有人以五星旗挑戰國家的尊嚴。

黃偉哲PO文出，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，中共戰機頻頻侵擾我國空域的此刻，他想和大家談談前幾天拆除新營「共產黨違建廟」的心情。由於共機幾乎天天侵擾台海，而空軍第一聯隊就在台南基地，因此台南的上空，從早到晚隨時有IDF戰機緊急升空的聲音，「從早到晚」的意思，就是從清晨微曦到凌晨黑夜。

▲台南市長黃偉哲在臉書PO文強調，他不能接受有人以五星旗挑戰國家的尊嚴。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

黃偉哲說，身為台南人，對於台海安全的感受既深刻又生活化。因此，他堅持拆除的是違建，更是不能接受有人以五星旗挑戰國家的尊嚴。因為，我們的子弟是拿著生命在捍衛台灣。

黃偉哲說，正如同蔡英文總統在國安會「烏克蘭情勢因應小組」會議後所強調：「政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者，所發動之認知作戰，以穩定台灣社會內部情勢」。黃偉哲說：「現在，又聽到空軍戰機劃過天際的聲音，我們團結的意志更緊密凝聚著」。

黃偉哲PO文也引起網友熱烈迴響，網友紛紛留言：「我是台南子弟絕對捍衛台灣」、「國軍辛苦了、加油」、「鄉民挺起來」、「市長加油！台南加油！一起團結！」、「謝謝市長，團結台灣，從台南做起，守護尊嚴，捍衛主權！」、「市長加油您是最棒的。臺灣加油」、「市長超有魄力，拆除共產黨違章，全民此刻要更加團結！」…，顯示網友對黃偉哲的觀點頗為認同。

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