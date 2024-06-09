人夫主管「車震+野戰」女大生！允拿到父母遺產就離婚　妻心碎怒告

▲台中電子主管偷吃女下屬被妻子發現。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／台中報導

台中某電子公司已婚主管偷吃女大生下屬，兩人車震、野戰後分手，人夫不斷用金錢想挽回小三，表示要給她1百萬、幫她開便利商店，承諾一等他父母過世拿到遺產，就會馬上跟正宮離婚等等，兩人姦情被正宮發現，將小三告上法院。台中地院審理，判小三侵害配偶權，要賠55萬元。

正宮表示，丈夫在台中某電子公司工作，她於去年9、10月突然接到陌生男子傳送臉書訊息，告知丈夫曾和公司女部屬交往，分手後丈夫仍不斷糾纏小三等語，她才知道丈夫外遇。經質問丈夫後，丈夫坦承和小三曾同居，甚至有車震、野外性行為，讓她聽了大受打擊，提告向小三求償60萬元。

全案審理時，小三坦承和人夫交往、同居、發生性行為，但她因覺得不妥就主動提分手，人夫卻百般挽回，持續表示想給她生活費、伙食費、送她筆電等，又在去年9月匯款7500元給她，備註「不氣不氣了」不斷安撫，承諾只要她願意回頭，就會馬上和正宮離婚，再給她1百萬，後來又說等他父母過世拿到遺產就會離婚，並投資她開便利商店，但她仍不願意復合，可見有知錯的決心。而且她收入不多，希望能降低賠償金額。

法官認為，人夫和小三從2020年11月開始交往，進而在外租屋同居，人夫只在周末時回家住，期間兩人發生多次性行為，已破壞正宮婚姻美滿，審酌小三目前仍就讀大學，月收3萬3千元，判她要賠55萬元。可上訴。