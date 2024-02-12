瑞士情侶檔船票遺失卡琉球　東港警助返台繼續環島遊

▲東港警分局員警助這對瑞士情侶繼續下一個旅遊行程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

瑞士一對情侶慕名台灣小琉球風光不遠千里前來遊覽，返程發現船票遺失，金融卡無法提款，身上零錢又不足，緊急向東港警分局琉球分駐所員警借了300元，回到台灣本島後到東港警分局欲歸還該筆錢，在派出所前張望，員警看到上前用英語詢問，了解原因，請進派出所休息，拜託東港警協助歸還款項，臨走前大讚東港警方「Very Kind(非常友善)」。

東港派出所警員胡俊國、伍志偉2員日前在分局大門前發現2名外籍遊客左顧右盼似乎需要幫忙，於是上前查詢並帶進派出所，交由外語能力超強的警員劉智佳協助溝通。

劉員以英語向2人詢問「May I Help You ?」於交談中得知2位為瑞士籍遊客，到小琉球旅程結束欲搭船返回東港卻發現船票遺失了，以身上的VISA金融卡至琉球區漁會ATM提款也無法提領，由於距搭船只剩1小時，十分焦急，靈機一動至琉球分駐所報警請求協助。遇上琉球分駐所副所長蔡玉山及警員陳彥甫，兩員以簡易英語及手機翻譯軟體進行溝通後了解他們的來意；蔡副所長隨即十分慷慨地自掏腰包即刻救援補貼2人不足的船資新臺幣300元，讓他們順利搭上船。

他們返回東港後趕緊去領錢，並到東港警分局欲歸還琉球所員警借給他們的300元，警方受理後協助他們搭乘客運前往墾丁，繼續旅遊行程。離去前開心的與警方合照並大讚Very Kind and Very Sweet！(非常善良且非常貼心!)並感謝警方的細心及積極協助! 更不斷以生澀的中文說著「謝謝」。

東港警分局表示，警察服務不分國籍，經由這次協助外籍旅客，讓瑞士籍旅客對台灣警察留下美好印象，無形中為台灣做了一個最好的國民外交。籲請民眾如遇緊急事故需警方協助，可撥打110報案或向當地派出所尋求協助。