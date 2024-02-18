小琉球南風音樂祭3／17登場 　百萬兄弟陳昭瑋+陳孟賢獻唱

▲小琉球南風音樂祭3／17登場 。（圖／陳昭瑋提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

琉球史上第一、也是目前唯一由宮廟發起的自製慶祝神明聖誕的流行歌演唱會─第3屆小琉球南風音樂祭【來古厝˙聽好歌】演唱會，3月17日晚間6點在小琉球白沙尾穎川寺廣場舉行，除了帶領全鄉慶祝一年一度的觀音聖誕，也邀請眾多藝界當紅歌手同台獻藝，用歌聲帶動信仰、凝聚鄉親的向心力。

南風音樂祭繼2022年第一屆主辦後獲得廣大迴響，由穎川寺陳家子弟、演藝界當紅的百萬兄弟檔陳昭瑋及陳孟賢發起。起初以家族宮廟為出發點辦理祝壽晚會，隔年二度舉辦時獲得了屏東縣政府、大鵬灣國家風景區管理處、琉球鄉公所專款贊助、議員王薇茗更是連三年提撥經費補助。

主辦單位屏東縣琉球鄉生態觀光產業發展協會理事長蘇育億表示，協會與穎川寺共同策辦的演唱會除了是琉球鄉親認定的每年必看節目之一，更提升為政府重點文化補助活動，民間單位包含東琉線交通船聯營處、蘇宅旅店、船屋民宿及觀月海音民宿更是連年贊助，可見政府及觀光業者都相當重視也給予表演內容及核心價值高度肯定。

今年晚會，由小琉球出產的知名DJ小狄擔任主持人，邀請小琉球人最愛的台語歌壇情歌天后龍千玉、台語美聲女伶 甲子慧，柔情女聲潘佩莉、歌壇新人達特與會。小琉球百萬兄弟檔陳孟賢及陳昭瑋將分別帶來拿手曲目獻唱。

由於今年正值科巡年，主辦單位特別邀請榮獲金鐘獎的三立台灣台寶島神很大主持人暨台客電力公司主唱柯大堡登島獻藝，演唱會中他將演唱為小琉球迎王量身創作的歌曲「小琉球之約」為甲辰正科迎王揭開序幕。今年晚會將邀請到一位特別表演來賓，為就讀天南國小、擁有超級專業舞藝並被封為「小琉球舞后」的鄭憶凡登台獻舞，她將帶來拿手的韓風舞蹈High翻全場。

主辦單位也安排了暖場節目供現場觀眾聆賞，邀請超級紅人榜過關歌手吳美琳擔任主持及演唱，新人達特、愛心王子歐陽樂及小琉球在地歌后蔡雯雅將輪番獻唱，不管是正式演唱會或暖場活動皆是精心安排。歡迎愛好音樂好朋友於3月17日登島共襄盛舉。活動詳情及贊助聯繫請洽主辦單位官方Line帳號:@cwc331