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小琉球單車環島騎綠色淨零大挑戰即起報名　闖關抽獎送好禮

▲小琉球單車環島騎淨零闖關任務大挑戰」即起報名 。（圖／高雄市國際自行車觀光促進協會提供）

▲小琉球單車環島騎淨零闖關任務大挑戰」即起報名 。（圖／高雄市國際自行車觀光促進協會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球登島人數年破百萬，帶來觀光效益的同時，也衝擊島上環境生態。為降低海洋負擔，在地屏東縣琉球鄉生態觀光產業發展協會特別與高雄市國際自行車觀光促進協會合作推廣綠色運具遊程，在4月28﹝日﹞舉辦「小琉球單車環島騎淨零闖關任務大挑戰」活動，號召民眾騎自行車遊小琉球，沿途挑戰淨零闖關任務，有機會獲得多項好禮，即日起開放報名。

這項活動於4月28日上午8點到下午6點舉辦，參加者上午在屏東鹽埔漁港碼頭集合，搭乘協辦單位東琉線交通客船聯營處安排的交通船，以包船方式，人車一同前往小琉球。

屏東縣琉球鄉生態觀光產業發展協會理事長蘇育億表示，為平衡小琉球經濟發展與環境永續，中央和地方齊心努力，大鵬灣國家風景區管理處期望登島遊客能夠分流，並引導從事陸上遊憩活動，琉球鄉公所也致力生態保育優先於商業活動，這次特別規劃琉球單車路線，包含小琉球知名景點和美食，號召熱愛騎單車的朋友們報名參加，推廣綠色運具遊程，降低海洋負擔，宣導碳排減量、環保愛琉球的概念。

活動過程中設計淨零任務大挑戰Q&A，參加者沿途用手機就可挑戰每個關卡，並加碼規劃捕獲野生魔王隱藏版關卡，讓參加者在活動中提升環保小知識，成功解鎖任務即可獲得精美好禮。

其中一站安排在琉球遊客中心，推廣台南應用科技大學「志在琉鄉」計畫團隊打造的「世界海龜介紹」櫥窗，增強大眾對海洋生態系統的尊重和保護意識。

這次活動與在地店家合作，參加者憑優惠卡可享有專屬快閃優惠。在指定時間內完成闖關任務並提交個人資料，還可參加幸運大抽獎，有機會獲得自行車輪組、住宿券、東琉線來回船票、觀光玻璃船票、琉球伴手禮大福袋、自行車週邊商品、餐飲兌換券等多項好禮。

即日起報名到4月15日中午12點，名額有限，額滿提前截止。報名優惠價每人新台幣1200元，3月20日前有早鳥優惠，可再折100元；4人以上報名可享團體優惠，每人1100元。詳細資訊可上屏東縣琉球生態觀光產業發展協會官網、高雄市國際自行車觀光促進協會官網和FB以及東琉線聯營處官網、FB、LINE官方查詢，也可直接進入連結https://reurl.cc/37AA79報名。

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