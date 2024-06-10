明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

▲明起南部整天有雨，北部、東半部有午後雷陣雨發生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

雨還沒下完，中央氣象署指出，明起至周六南部整天有雨，中部及苗栗也有降雨機會，到周五前南部及山區午後有大雨發生，周六、周日降雨稍減，但中南部仍有局部短暫陣雨，未來一周氣溫偏高，沒下雨各地高溫上看34度。

氣象署預報員曾昭誠說，未來一周都是西南風影響的天氣，降雨有些許的差別，明起到周六南部整天有短暫陣雨或雷雨，其次中部、苗栗地區整天也都有下雨機會，但南部雨勢最為明顯，北部、東半部多雲到晴，留意午後雷陣雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，明天到周五南部跟各地山區，在午後雨勢都比較大，甚至有大雨發生機會。周六、周日持續西南風環境，後期水氣較少，但仍有下雨機會，中南部上午有局部短暫陣雨，其他地區中午前多雲到晴，還是有午後雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠表示，未來一周各地低溫在25至27度，沒下雨高溫30至34度，西南風未來一周滿強，周三到周六東南部有焚風，高溫35度以上，接近36度。端午節過後，轉為南風環境，比較沒有冷空氣下來，氣溫明顯變熱。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠說，下周二到周四太平洋高壓進一步增強，梅雨鋒面往北遠離台灣，月底梅雨鋒面要到台灣機會不高，但仍有變數，持續觀察。另外，明、後天偏南風，金門和馬祖地區容易起霧，注意航班資訊。