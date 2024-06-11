股價跌超30%！「維多利亞的秘密」大量倒店　積極擴展中國市場

記者廖翊慈／綜合報導

美國最大的知名女性內衣連鎖品牌「維多利亞的秘密（Victoria's Secret，以下簡稱維密）」近日公布2024年第一季財報，從今年2月中旬至今，股價已跌超30%。維密的高階主管強調，「中國為維密的第二大市場，希望透過促銷及強化電商平台，擄獲消費者的心。」

▲維多利亞的秘密今年2月中旬至今，股價下跌超30℅。（圖／翻攝自微博）

據《魯中晨報》報導，2017年，維密大秀來到上海舉辦，7名中國超 模登上秀台，奚夢瑤摔角將品牌的網路話題度推到頂峰。但頂峰之後就是一路向下，由於收視率大幅下滑，2019年維密大秀停辦，維密在陸網上的聲量也越來越低，再也沒有新的爆點。

報導指出，「維多利亞的秘密」這一品牌，不少人可能印象來自「維密大秀」，這個全世界最熱門的時尚秀場之一。哪些模特兒登台？穿了什麼衣服？有沒有背上華麗的翅膀？總是能成為網路上討論的焦點。曾經，維密是女性內衣賽道的「頭部選手」。

▲▼2018年的維密大秀，至今已停辦6年。（圖／路透社）

公開資料顯示，2003年，維密年銷售額已高達28億美元，全球擁有超過1000家門市；2009年，維密平均每分鐘賣出600件內衣。巔峰時期，維密曾佔有美國內衣市場30%的市佔率。

維密在2024年的財報中顯示，品牌預計今年將在美國關閉38至42家門市。截至2024年5月4日，該公司歸母淨利為負364.2萬美元，較2023年同期的72.5萬美元大幅下滑。維密預計，2024年淨銷售額將較2023年下降。隨著業績的下滑，維密的股價也一路跳水，從今年2月中旬至今，股價已跌超30%。

目前，維密在中國開設了70家門市，是維密的全球第二大市場。在一季度財報電話會議上，維密高管特別提到，美國大本營業績不佳，中國市場將為救命稻草，「中國市場非常重要。」

▲田曦薇代言維多利亞的秘密。（圖／翻攝自微博）

維密在中國市場採取了促銷降價、強化電商管道以及增加中國演員代言人的方式，希望贏得消費者的心。維密的代言人也從超模變成華人演員「楊冪、田曦薇」，也邀請楊天真成為品牌摯友。

▲楊冪代言維多利亞的秘密。（圖／翻攝自微博）

今年5月，維密宣布將在2024年秋天重啟暫停了6年的維密大秀。往年的維密大秀請來了「Maroon 5, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Rihanna, Selena Gomez」等知名巨星，總能在全球成功為品牌帶來熱度及話題。

根據第三方資料平台消息，自2021年以來，維密胸罩類產品均價不斷走低，下降了約20%。在各電商平台旗艦店，維密也在打折促銷。但目前看來，這些措施依然難見效果。根據中國網購平台近期榜單統計，目前，女性內衣類熱銷榜前20名中，未見維密身影。

▲維多利亞的秘密在上海的體驗店。（圖／翻攝自微博）

一名專家分析，維密品牌在產品設計和創新上的乏力、市場定位上的偏差以及行銷策略的單一等都是導致品牌業績下滑的重要原因，「相比遙不可及的維密天使身材，女性們更關注自己的愉悅和自在，各種尺碼和風格的健康美，都是美。」

不少大陸消費者也反映維密商品的心得，「賣的都是小尺寸，稍微有肉的人就穿不下，關店是必然」、「品質一般、價格偏高，性感但不舒服，已經不符合當代年輕人的穿衣理念了」、「說實話，貴點可以，但穿起來不舒服！真的太差了」、「維密現在的品質太差，所以買的人越來越少，就剩個牌子擺在那裡」。