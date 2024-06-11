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雙寶爸揭「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班還累！

▲▼家庭主婦。（圖／CFP）

▲巫漢盟說，他和老婆只能充當服務生一直進進出出。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師、雙寶爸巫漢盟分享，全家在端午連假最後一天沒出門，結果就是他和老婆無法休息，這讓一堆家長心有戚戚焉留言，「放假照顧孩子比上班累」、「好有既視感的一天」。

「孩子過得比大人爽」，巫漢盟10日在臉書說，經歷過小孩幾次的發燒生病，上周老婆感冒發燒，「這次終於輪到我倒下了！只是沒發燒就是了...」

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巫漢盟提到，端午連假的最後一天，「我們全家宅在家不出門，不過孩子也一起在家的結果就是... 無法休息」，早上先是被小孩喚醒，接著一路忙，弄早餐、收拾碗盤雜物、處理小孩大便，很快就要弄午餐蒸粽子了。

▼許多家長直呼，「放假照顧孩子比上班累」。（示意圖／CFP）

編髮,綁髮,綁頭髮,辮子,女童,小孩,幼童,親子（圖／CFP）

巫漢盟表示，下午感謝老婆哄小孩睡覺，他才有時間去躺，但每次快睡著時就被小孩吵醒，還兩次，「一下他的電腦鍵盤沒電，一下他無法登入某個帳號，我都快精神耗弱了！最後我還是體力不支昏迷了兩小時，感謝老婆接力。」

巫漢盟指出，等他清醒時已經有好吃的晚餐，接著哄騙兩隻孩子去洗澡泡澡，但還要處理突發狀況，因小孩尿在浴缸裡，最後兩個孩子在有情人雅座的陽台，吃著宵夜喝著牛奶看著夜景。

巫漢盟說，他和老婆只能充當服務生一直進進出出，當天「最後一個希望就是，他們待會能趕快睡著，我們才能結束這一天。」他後來又補充提到，哄了一個半小時，小孩終於睡著，「現在的我要面對洗衣機裡等著要晾的衣服」。

對此，許多家長心有戚戚焉留言，「放假照顧孩子比上班累」、「放假真的比上班累，而且平常小孩上學叫不起來，放假就很早起來，很崩潰」、「小孩放假爸媽就是一直忙進忙出」、「好有既視感的一天」。

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