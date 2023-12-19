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小孩發燒咳嗽！媽「沒燒去上學、我要上班耶」　醫苦笑

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲小孩出現發燒症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師巫漢盟分享，一名小孩發燒、咳嗽，結果媽媽還是讓孩子去上學，因媽媽說「如果沒燒當然要去啊！我們都要上班耶！」醫師聽完當下苦笑了一下，心想有考慮老師或其他家長的感受嗎？

巫漢盟18日在臉書表示，這名媽媽說，「醫生，我覺得小孩本身就有自己的抵抗力，不要一生病就用藥壓抑症狀，像我上網查過，有些小孩越吃藥身體越差...」

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巫漢盟指出，這名孩子發燒、咳嗽咳不停，加上打噴嚏黃綠鼻涕，口罩戴沒幾分鐘就沾鼻涕了！晚上也都睡不好。他因此問家長，那小孩這幾天要去上學嗎？結果媽媽回，「如果沒燒當然要去啊！我們都要上班耶！」

▼醫師認為，小孩生病該不該吃藥及上學，爸媽要多方考量。（圖／翻攝「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書）

（圖／翻攝「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書）

「我苦笑了一下...」巫漢盟說，一般診視完病人，他會說明是否需要吃藥，自己向來不喜歡開不需要的藥物，開的藥是能幫助孩子緩解症狀，以及真的治療病菌感染的！

巫漢盟提到，媽媽自己先預判小孩不需要吃藥，要讓他自然好，但有問過孩子的身體真實感受嗎？他即使退燒卻還繼續咳嗽、綠鼻涕，去上學一直咳、到處沾，有考慮老師或其他家長的感受嗎？

巫漢盟表示，「我身為一位醫師，我看孩子症狀嚴重，很想為他做些什麼，我若身為孩子同學的家長，我會有些害怕... 不知大家都怎麼想呢？」

對此，許多家長留言，「發燒我就讓小孩請病假在家休息，該吃藥吃藥，該休息休息，孩子病好得快，也不怕傳染給其他小朋友」、「黃綠色鼻涕+晚上睡不好，還不給小孩吃藥到底想怎樣，至少晚上吃一次大家都好休息」、「現在大多小兒科醫生用藥都很仔細，如果覺得有疑慮，家長應該自己親自照顧，而不是把病毒一直不斷擴散給同學啊！」

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