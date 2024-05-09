3歲童吞150顆維他命D！醫嚇壞「險致命」...揭緊急處理3步驟

▲許多家長都有遇到孩童誤食異物的經驗。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWAMT

嬰幼兒愛把東西往嘴裡塞的「習性」，總讓家長及照顧者們繃緊神經，深怕孩子吞下不該吃的東西。小兒專科醫師巫漢盟則分享一名3歲半孩童吞下150顆維他命D案例，表示過量攝取維生素D不只會造成不適，嚴重還會致命，並介紹處理3步驟。

巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶兒-小兒科巫漢盟醫師」指出，日前藝人許維恩10月大女兒誤吞別針導致臉色蒼白事件，讓他想起學妹同學的3歲半孩子一次吞下150顆維他命D的多年前案例。

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巫漢盟直言，當時聽聞覺得發毛，因為150顆不是小數目，雖然孩子看起來沒事，「但我不禁拿起計算機，計算吃下去的維生素D劑量有無達到中毒濃度」。

他進一步指出，攝取過量維生素D會造成高血鈣、高尿鈣，並有異常口渴、眼睛發炎、皮膚搔癢、厭食、嗜睡、腹瀉、頻尿等症狀，鈣也會在血管壁、肝臟、肺部、腎臟、胃中異常沈澱，出現關節疼痛等問題，「甚至造成心律不整，嚴重亦會致命」。

巫漢盟指出，若發現孩子誤食異物可採取以下3步驟

狀況1：吞入異物→移除、避免催吐

狀況2：確認噎到→拍背壓胸或哈姆立克法

狀況3：不確認物品→盡速就醫

另外，降血壓藥、降血糖藥、維他命藥片、兒童藥水等藥物；玩具零件、鈕扣、電池、紅豆、綠豆、花生、迴紋針、硬幣等細小物品；清潔劑、殺蟲劑、包粽強鹼水等藥劑洗劑，都是孩童誤食的常客，家長們務必要注意。

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