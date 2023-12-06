1歲嬰異位性皮膚炎！爸竟怪「懷孕吃太多白飯」　媽委屈哭了

▲巫漢盟認為，爸爸情緒勒索媽媽很過分。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師巫漢盟分享，一名1歲嬰兒有「異位性皮膚炎」，結果有爸爸卻堅持是媽媽在懷孕時吃太多白飯，讓媽媽委屈哭了。醫師認為，利用這種說法來情緒勒索媽媽很過分，明明孩子的過敏狀況是遺傳到爸爸的體質。

巫漢盟5日在臉書說，最近遇到好幾個壓力超大的媽媽，門診中說著說著就哭了，「讓我好心疼，就是因為育兒界許多鄉野傳奇讓爸媽好折磨。」

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▼爸爸怪媽媽懷孕時吃太多白飯，讓醫師黑人問號。（示意圖／記者姜國輝攝）

巫漢盟提到，對於這1歲孩子皮膚出現異位性皮膚炎的表現，他除了給予照護的衛教，同時也詢問媽媽有無家族史，果不其然爸爸有過敏體質，皮膚鼻子都不好！

巫漢盟指出，「但媽媽跟我哭訴說，爸爸卻堅持孩子有這個狀況，是因為媽媽在懷孕時吃太多白飯？頓時我又出現許多黑人問號，如果這個說法成立，有吃飯的我們應該每個人都有過敏才對！」

巫漢盟表示，要撇清關係也不該用這種手法，且利用這種說法來情緒勒索媽媽很過分，明明孩子的過敏狀況，是遺傳到爸爸的體質，居然還怪到媽媽的頭上，「下次爸爸有來我，一定要好好地教育他，男人不該讓女人流淚！」