4大超商「開工優惠」一次看！美式30元、黑糖珍奶40元爽喝

▲今年最後一個端午連假結束了，4大超商推出「開工優惠」為大家加油打氣。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今年最後一個端午連假結束了，千萬別太難過，4大超商就推出「開工優惠」陪伴大家渡過上班日，其中，大家最愛喝的大杯美式21杯特價620元，等於單杯下殺30元，甜蜜又幸福感爆棚的黑糖珍珠撞奶也只要40元爽喝，趕快把握便宜買來自己喝或是與親友一起享用。

●7-11

7-11 OPENPOINT行動隨時取即日起至6月12日推出「指定咖啡飲品買6送3」，品項有濃萃美式每組300元（限量10萬組）、濃萃拿鐵每組360元（限量10萬組）、黑糖珍珠撞奶每組360元（限量5萬組）、一顆檸檬青茶／紅茶每組360元（限量5萬組）、冰燕麥奶茶／大杯冰燕麥拿鐵／冰黑糖珍珠燕麥奶每組450元（限量5萬組）。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「指定咖啡飲品買6送3」優惠一次看，提醒兌換期限至9月30日止。

另外，7-11門市也將在6月12日至6月25日推出「水果特大咖」優惠，CITY CAFE特大杯系列可享第2杯半價，推薦喝得到柳橙果肉的「香橙果纖風味氣泡咖啡」以及果汁含量多的「西西里風檸檬氣泡咖啡」。

●全家

全家門市自即日起至6月25日推出咖啡優惠，Let's Café經典系列（含特濃）可享任選第2杯半價。

●萊爾富

萊爾富門市「來送禮」與Hi-Life VIP APP「整買零取」自即日起至6月25日祭出咖啡優惠，Hi café大杯美式21杯或大杯拿鐵16杯通通可享組合優惠價620元；另外，若於萊爾富門市現場結帳買「來送禮」或「整買零取」咖啡品項達3杯以上組合，加價199元還可獲得Hiromimi 16oz手提保溫杯1個（原單件售價599元，有灰白／米白／粉橘3色)，限量3000個，售完為止。

另外，萊爾富近日升級Hi Café特濃咖啡系列配方，「特濃美式」喝得到可可堅果風味交織，濃郁又醇厚，而「特濃拿鐵」散發堅果奶油風味，口感絲滑、綿密香醇，這2款咖啡自即日起至6月25日皆可享「單件特價49元」優惠。

●OKmart

OKmart門市今（11）日推出「OKCAFE莊園級咖啡買2送1」優惠，只要購買大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，即享同品項買2送1；另外，雲端商城OKmall今日也有大杯莊園級美式/拿鐵同品項買6送3、買20送12優惠，再贈送OKpoint 555點。

▲OKmart門市今（11）日推出「OKCAFE莊園級咖啡買2送1」優惠。（圖／OKmart提供）