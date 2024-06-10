4大銅板套餐超省！　麥當勞最新「6大優惠券」限時7天開吃

▲麥當勞APP最新6大優惠券快收。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們本周小確幸來了！人氣速食品牌「麥當勞」APP限定優惠開吃，這周一共祭出「6大優惠券」，不僅有大薯下殺56元，還有4大銅板套餐組合優惠，即日起限時7天開跑，把握機會怒吃一波。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新6大優惠券，有「雙層牛肉吉事堡+中杯可樂特價93元」、「勁辣雞腿堡+中杯可樂特價99元」、「單點大薯特價56元」，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」，使用期限至6月16日止。

除外還有99元超省晚餐券等領，至6月16日期間每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲21PLUS、21風味館祭出限時買烤雞送炸雞優惠。

另，21PLUS、21風味館至6月18日前也祭出「買烤雞送炸雞」端午限定優惠，期間只要購買香草烤雞就送6隻酥炸小棒腿，現省264元，特價只要530元，提醒部分門市無販售半半小棒腿盒，更換成2塊香脆炸雞+2杯中杯蜂蜜綠茶，無販售門市包括南港環球、時代、永安、板橋新埔、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰、台中中友、烏日高鐵、台南三越、巨蛋、高雄大樂、微風台大、21TOGO。

21PLUS、21風味館的招牌香草烤雞是使用21種天然香料醃製而成，口感鮮嫩多汁，半半小棒腿盒則除了吃得到招牌原味小棒腿外，還有期間限定的避風塘小棒腿。