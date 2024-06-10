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日本超夯2款爆餡甜點來了！銅鑼燒加滿紅豆奶油餡　超商限定開賣

▲▼ 7-11最新2款爆餡甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣日本超人氣甜點品牌「夢甜屋」最新2款爆餡甜點，此為「紅豆鮮奶油雙餡銅鑼燒」，咬下爆餡超幸福。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

甜點控準備開吃！就有超商自即日起開賣日本2款超人氣爆餡甜點，其中，一定要吃銅鑼燒，咬下會先嚐到鬆軟溼潤又充滿香氣的餅皮，接著會爆出滿滿的紅豆鮮奶油內餡，口感大滿足，現在就趕快衝超商買了。

7-11開賣日本超人氣甜點品牌「夢甜屋」最新2款爆餡甜點，銅鑼燒控一定要吃「紅豆鮮奶油雙餡銅鑼燒」，售價69元，銅鑼燒餅皮鬆軟溼潤，內餡以層次豐富的紅豆顆粒搭配濃郁的鮮奶油，大口咬下爆出滿滿幸福感。

另一款為「卡士達與鮮奶油雙餡泡芙」，售價69元，香烤柔軟的薄皮泡芙，內餡選用北海道產鮮奶油搭配獨家卡士達醬，能一次嚐到雙餡口感，甜蜜又滿足。

▲▼ 7-11最新2款爆餡甜點。（圖／7-11提供）

▲「卡士達與鮮奶油雙餡泡芙」咬下爆出香濃又甜蜜的內餡。

全家minimore則以提拉米蘇口味為主軸，推出3款不同形式的提拉米蘇甜點，首推「提拉米蘇千層蛋糕」，售價55元，以咖啡、乳酪調製提拉米蘇內餡，搭配巧克力蛋皮，層層堆疊出苦甜風味；「提拉米蘇泡芙」售價45元，以咖啡與起司做成雙重內餡，搭配外層可可泡芙體，再撒上可可粉，風味更有層次；「提拉米蘇」售價48元，結合咖啡濃郁香味和可可蛋糕苦甜滋味，經典風味必嚐。

此外，全家也推出咖啡搭甜點的「午茶新食尚」組合優惠，凡購買中杯以上Let’ Café，即可享minimore甜點、FMC隨手包半價優惠。

▲▼ 全家3款提拉米蘇甜點。（圖／全家提供）

▲全家minimore推出3款不同形式的提拉米蘇甜點。（圖／全家提供）

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