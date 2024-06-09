2愛犬年紀大行動不便　蔡英文親自拿筷餵食：食慾、精神還是不錯

▲前總統蔡英文細心餵食兩隻愛犬。（圖／翻攝臉書／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文愛貓愛狗出了名，每逢重要節日更會放上與家中毛孩的合照，而到來的端午佳節，蔡英文也於今（9日）分享兩隻愛犬「Bunny」跟「Maru」的近況。她感性說道，謝謝牠們一路陪伴，成為她的家人，也希望大家趁著連假，好好珍惜與親朋好友相處的時光，祝大家身體健康，假期愉快。



蔡英文於臉書表示，今天是端午連假的第二天，大家都好嗎？上週跟大家分享「樂樂」跟「鳳梨」的近況，她也想到「Bunny」跟「Maru」，已經很久沒跟大家見面了。她更貼出親自拿著筷子餵食「Bunny」跟「Maru」的照片，並附註黑色是Maru米色是Bunny。

蔡英文指出，牠們雖然因為年紀大了，行動不太方便，但是食慾、精神各方面都還是很不錯。她謝謝牠們，從她當總統開始就一路陪著到畢業，謝謝Bunny跟Maru成為她的家人。

蔡英文感性說道，畢業後的生活，讓她有更多時間陪伴家人、毛小孩。希望大家也可以趁著連假，跟親朋好友一起聚餐、出遊，或打通電話、傳個訊息互相關心，好好珍惜彼此相處的時光。祝大家身體都健康，假期愉快。

▼前總統蔡英文細心餵食兩隻愛犬。（圖／翻攝臉書／蔡英文）