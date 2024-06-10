金門龍舟競賽今開幕！海龍蛙兵扛船下水吸睛　千人共度端午佳節

▲金門龍舟競賽報名踴躍，現場兩棲蛙人吸睛。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣第16屆端午節龍舟競賽今開幕！今年龍舟賽於早上8時40分在雙鯉湖舉辦開幕典禮，參賽人數為歷年最踴躍，縣長陳福海到場親自主持祭典為民祈福，並為龍舟開光點睛，兩棲蛙人也到場助陣，吸引數千名鄉親至雙鯉湖共同感受端午佳節熱鬧氣氛。

自古以來，古寧頭被稱為「雙鯉古地」，古寧頭南山與北山蜿蜒的地勢彷彿是一對鯉魚，明朝成化年間與清朝乾隆年間，先民在這裡先後建立了「保靈殿」與「雙鯉古地關帝廟」，香火鼎盛；縣府特別將今年的龍舟競賽移師到香火鼎盛的雙鯉古地舉行，誠摯地祈求關聖帝君與保生大帝保佑本縣風調雨順，鄉親們安居樂業，平安幸福。

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今年總計有24隊龍舟隊伍342位選手參賽，是金門縣近年最盛大、報名最為踴躍的一次龍舟競賽；縣立體育場同時也舉辦雙鯉湖寫生比賽，共有358位小朋友參加，鄉親們可以帶著小朋友一起來看龍舟賽、一起來參加寫生活動。

縣長陳福海說，古寧頭戰役是近代史上的赤壁之戰，穩定了台海數十年來的和平安定，古寧頭不僅僅是中外聞名的軍事與歷史的景點，古寧頭也有非常優美的水域雙鯉湖，縣府已經開始在打造本縣的水域活動景點，不只是雙鯉湖，還有太湖，縣府要將這些優美的水域規劃好，讓中外的遊客都知道金門有這麼優美的湖泊，讓鄉親們有更多更優質的親水景點可以休閒遊憩。