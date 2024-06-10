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如何防範第五縱隊？沈伯洋：不是監控　讓統戰高風險者赴中先申報

▲▼立委沈伯洋出席民進黨立院黨團記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋今日談論「第五縱隊」議題。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北地檢署偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案，查出華航葛姓前職員涉嫌提供前總統蔡英文出訪行程、鳳翔專案停機坪照片等，引發社會譁然。民進黨立委沈伯洋今（10日）談論如何防範「第五縱隊」議題，他指出，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而是要針對立法委員、村里長等高風險人員建立「透明化機制」，赴中前先申報。至於外界常討論的中配議題，他認為中配像「被害者」，應該保護他們，而不是污名化。

沈伯洋今天上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪。針對主持人黃暐瀚關注如何防範「第五縱隊」，沈伯洋直言，其實他不太喜歡用「第五縱隊」這個詞，因為這代表「預設他們是間諜」的意思，但間諜是另外一回事，若已經符合間諜的定義，法律要直接進來，因此，他要討論的是「不是間諜」的部分。

沈伯洋說明，中國很擅長做統戰、交朋友，前年曾有外包公司洩露了「統戰名單」，當中洋洋灑灑列了一堆人，其中還包括藝人吳克群。他說，這並不代表吳克群是間諜，而是中國將其列為「想要積極接觸的人」，然後想透過這個人做什麼事情，這才是統戰的邏輯，如同透過扯鈴教練、華航機組人員想取得蔡英文行程，這就是一個統戰行為。

沈伯洋表示，新聞曾揭露有一批退將簽署「投降協議書」，代表若中國打來，他們願意投降，這對台灣來說是很大的危害。他說，他通常會用「風險高不高」取代「第五縱隊」這個詞，假設這個人與中國接觸多，又會接觸機密，這個人的風險就會高，其中風險最高的一個是立法委員，另一個則是村里長，因為前者可以接觸大量國家機密，後者則是地方民防的指揮單位。

沈伯洋說，因此他提案修法，比照縣市首長，新增立委赴中需要報備的條款，未料引起國民黨團總召傅崐萁的憤怒，至今已經在程序委員會被擋了6次，這禮拜應該會擋第7次。他強調，他不是不讓立委去中國，而是要透明化，告訴國人去中國見了誰、層級有多高、有沒有可能有統戰行為。

黃暐瀚追問，立法院作為監督行政機關的單位，似乎不應該被陸委會聯審會反監督？沈伯洋說，其實這個法案是他在民間的時候就寫了，他認為，立法委員去中國並非行使監督權，如同出國前辦護照要經過外交部，繳稅要通過財政部審查，加上專業審查還是最重要的，而且這個專業審查不是不讓他們去，而是為了透明化，何況歷年來，聯審會根本沒有拒絕過人，只是審查後將資料公告上網，並在審查過程中提醒風險在哪。

最後，針對「第五縱隊」議題，黃暐瀚詢問，沈伯洋是否主張要監控30幾萬陸配？監控陸生？沈伯洋回應，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而且他從頭到尾沒有講過要監控，他曾提出「代理人法」草案，要求符合「A+B」兩要件的人要去法務部調查局登記，其中A要件包括「接觸中國黨政軍（指簽契約、拿錢、利益交換等）」，B要件則是「做了一些違反民主的行為」，若只是單純接觸，沒有干預選舉、散播假消息等行為，完全不受規範。

沈伯洋說明，當時民進黨團根據「代理人法」草案提出《反滲透法》立法主張，由於評估「灰色地帶登記」恐引發反彈，因此只把比較嚴重的狀況訂到《反滲透法》當中，不過，對於學者收錢協助中國搜集台獨份子名單這類「灰色地帶」，並沒有明確規範，因此他認為應該修法規定「揭露」，讓陽光灑進來，這離「監控」有非常大的距離。

沈伯洋透露，其實會有支持者罵他，批評「只做這樣根本無法防範第五縱隊」，但他認為，只要再往前走一步，都會造成非常大的社會爭議。黃暐瀚直言，也許不是每個人都樂意被揭露，例如在中國大陸有收錢，但不一定想要被台灣民眾知道。沈伯洋聞言進一步舉例，有很多公關公司收錢幫中國放假消息，但都不用被揭露。

沈伯洋補充，其實，在美國、澳洲也有類似的法律規定，而台灣作為第一線，他總覺得這是需要的。至於有人主張宮廟也要被納入管制對象，赴中前必須登記，沈伯洋說，他認為沒有必要，相較立法委員、村里長屬於高風險，黑道組織屬於中風險，中配因為有家人在中國也屬於中間，而宮廟組織的風險其實沒有大家想像那麼高。

沈伯洋也說，其實他不太喜歡討論中配，因為中配相較其他人，比較像「被害者」，他們不是拿錢辦事，而是被威脅，因為他們的家人在那邊，使得他們被威脅要在台灣做一些事情，「我們反而是要保護他們，而不是污名化他們」。

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