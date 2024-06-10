桃勤今年地安事故頻傳　「拖車漏油」遭民航局發文討報告

▲桃機地勤今年發生多起地安違規事件。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園國際機場今年地勤事故頻傳，陸續發生拖車漏油汙染滑行道、車輛逆向行駛或超速，甚至有2輛接駁車碰撞等超過30起地安事件，上個月還因航機拖車漏油，遭到民航局發文要求桃園航勤公司提交檢討報告。桃勤公司對此表示，依公司規章懲處涉犯同仁，也給予再教育訓練。

負責旅客行李、貨物裝載和客艙清潔的桃勤，過去地面勤務安全頻出包，曾被交通部盯上開罰。據《ETtoday新聞雲》記者掌握資料，桃勤今年每個月都有地安事件發生，從1月到4月至少有35起的地安事件。

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1月出現兩起拖車頭違規停放、未依標示行駛，地勤車輛未停在停車格內人員就離開，也有拖車撞擊堆高機導致貨物掉落；2月發生地勤車輛、滾帶車、小拖車以及飲水車均發生逆向行駛，還有裝卸車操作不當，碰觸華膳車門。

▲桃勤地勤車輛、滾帶車、小拖車均發生逆向行駛。圖為滾帶車 。（圖／翻攝桃勤官網）

3月更發生負責載運虎航班機旅客的接駁車，與載運入境班機的接駁車碰撞，油罐車未確實固定，造成車上「裝備加油紀錄表」文件滿天飛散在滑行道。4月拖車頭違規橫越機位行駛，甚至發生水庫車輛撞及停在機坪的華膳餐車等。

此外，民航局5月6日針對桃勤公司航機拖車漏油事件，發函要求改善及提出檢討報告，如未改善將依民航法辦理，亦請航空站經營人加強地勤作業管理。民航局表示，桃勤5月20日提交檢討報告，允諾改善作業與裝備，民航局已回文要求落實改善計畫，避免再次發生類似事件。

桃園航勤公司表示，一般意外事故或者違反機場相關規定者，公司皆按桃機公司航務處處置並提出相關報告；同時依公司規章對於涉犯同仁進行懲處並給予再教育訓練。

桃園機場公司則表示，有關桃勤公司近期發生數起違規事件，機場公司均依照相關地勤作業管理規定，要求業者改善或補強修正並進行查處，同時加強對桃勤公司現場作業的稽查頻率，機場公司亦配合在SMS安全管理會議中提報宣導，要求相關業者落實安全管理。