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主管「完美主義」又愛指揮！員工變超廢⋯他驚覺：我把人都逼瘋了

▲憂愁，欠債，煩惱，上班族。（圖／視覺中國CFP）

▲完美主義、愛指揮的主管，逼瘋別人也逼瘋自己。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

領導力思想家莉茲．懷斯曼（Liz Wiseman）曾經分享，「暴君型主管」會讓手下的員工變得怯懦，只敢「表現得很安全」而不敢發揮實力。她又舉出一位矽谷的高層主管，曾經太重細節、完美主義，對每項決策都要指手畫腳，甚至會飆罵下屬「問蠢問題」，直到他驚覺再也沒人敢問他，發現「我把每個人都逼瘋了」，才做出改變。

莉茲懷斯曼在新書《影響力領導》，分享各種和「領導」有關的案例，其中一名矽谷高層，Intuit公司前執行長比爾．坎貝爾，他年輕時在柯達公司擔任行銷主管，若看到銷售負責人的事業計畫寫得不好，他會接手改寫；除此之外到了蘋果公司，他變得更看重細節、完美主義，不但吹毛求疵，還會對每個決策和行動指手畫腳。

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比爾某次在一場會議上，因為團隊成員問了一個相對「簡單」的問題，他突然一陣惱火，對該員工飆罵他「問了蠢問題」，甚至夾雜許多髒話。後來會議室變得一片死寂，沒人敢再打斷他；而接下來幾周，比爾也注意到，大家都不再問他問題，他粉碎了團隊的好奇心。

後來又有一位員工向他坦承，「比爾，我們來這裡是因為我們喜歡在上一家公司為你做事，但是你故態復萌，你操控每個人，做出所有決策。」他才驚覺，「我把每個人都逼瘋了。我才是真正的減數者。相信我，我做出所有決定，逼迫每個人。我真的很壞。」

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲在「減數者」所在之處，團隊只會變得越來越缺乏向心力，每個人也只想明哲保身，不敢大展身手。（示意圖／CFP）

所謂「減數者」，莉茲解釋就像是會讓團隊「扣分」的人，多半是暴君型主管，或是天才型員工，在「減數者」所在之處，團隊只會變得越來越缺乏向心力，每個人也只想明哲保身，不敢大展身手，團隊也就變得只會呈現出「安全牌」，綁手綁腳，很難有進一步的突破。

後來也有人對他說，「如果你不讓我們做事，我們就會後悔來這裡。」若用球賽來比喻，比爾明白自己總是在第4次進攻、只剩一碼之際，對人指手畫腳。他知道自己在危害公司，損及這個具備優異成員的團隊，而他不願意失去他們。

他開始調整自己，首先增加聆聽，減少說話，還有開始欣賞同事的所知所學。除此之外，他也開始留意團隊裡其他的「減數者」，尤其是常常想證明自己「最聰明」的一群人，他後來對這些人提出勸告，「我不在乎你有多聰明。要是你再這樣下去，你會讓組織崩塌。你很棒，可是你不能像這樣在這裡工作。」

比爾逐漸成為一位優秀的領導者，後來他成為Intuit公司的執行長，領導該公司在2000年突破10億美元營收大關，他已經挖掘出自己內在的「乘數者」，甚至後來在參加許多會議後，看到「很多優異的腦力未被充分利用」，逐漸開始培養其他的執行長、高層成為「乘數者」，讓團隊發揮能力，而不是封鎖並埋沒才華。

比爾後來在漫長抗癌後，病逝於2016年4月，而他生前可謂做出巨大影響。他在矽谷最大的傳承，是一些重量級高階主管的背後導師。Intuit的共同創辦人史考特庫克（Scott Cook）表示，沒有比爾，公司不會有今日的成就，「我無法想到有其他人，對矽谷領導人與文化造成如此重要深遠的影響，他將我們變得更好了。」

▲時報出版發行《影響力領導》繁體中文版，分享關於「領導」的奧妙。（圖／時報出版）

時報出版社介紹，《影響力領導》透過5大原則，讓領導者懂得成為點石成金的「乘數者」，寫給每個想在景氣艱難時代，度過資源緊絀的經理人、管理者，也寫給熱血的乘數者，繁體中文版已上市發行。

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