「提早10分鐘上班」全員工要打掃　妹子面試拒報到：為何要掃

▲不少人都遇過，上班或下班要打掃辦公室。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

打掃也包含在工作範圍內嗎？一名妹子訝異表示，面試得知上班要提早10分鐘到公司，原因是要打掃辦公室，且每個員工都要掃，儘管原PO順利得到工作機會，但她無法接受要打掃的職責，因此最後拒絕報到。文章曝光後，不少苦主神扯分享，提早20分鐘到公司，女生還要去掃男廁。

一名女網友在Dcard表示，之前去一間公司面試，主管表示上班時間是08:50至18:00，原PO好奇要提早10分鐘的原因，「為什麼是08:50，不是09:00？」主管解釋，因為先來打掃，還強調「所有員工都要掃！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於公司的規定，這讓原PO感到相當困惑，「我又不是應徵清潔人員，為什麼要幫公司打掃？以為在學校要做打掃工作嗎？」

原PO直言，這並非她的第一份工作，以往的工作經驗中，她並不需要負責打掃工作，最多只需要將自己座位的垃圾拿去大垃圾桶丟。

儘管聽說有些公司，真的會要求員工打掃辦公室，但原PO依舊無法接受，「後來也沒答應報到」，但也好奇拋問「大家上班的地方都要做打掃工作嗎？」

網友紛紛熱議，「基本上要員工打掃的公司可以走了，連請約聘清潔工都付不起，不用期待能拿到多好的薪水跟分紅獎金」、「待過的中小企業（30+人）：請專門的清潔人員；待過的小公司（<10人）：員工排值日生掃地。垃圾由行政助理負責」、「上班時間打掃可以接受，但要提早來我就不能接受了，沒算薪水還要打掃，我寧願不幹」。

不少苦主分享，「待過8:30上班，卻要求8:10分到，來公司掃廁所跟掃地拖地的，而且是大公司，甚至還要掃男廁」、「遇過很多間都要打掃，還有一間每天都要打掃，掃完還要簽名紀錄，做了兩周受不了就離開了」、「我待過一間最早下班的人要收全辦公室垃圾桶垃圾的，準時下班是種罪」。