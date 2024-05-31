　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「提早10分鐘上班」全員工要打掃　妹子面試拒報到：為何要掃

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲不少人都遇過，上班或下班要打掃辦公室。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

打掃也包含在工作範圍內嗎？一名妹子訝異表示，面試得知上班要提早10分鐘到公司，原因是要打掃辦公室，且每個員工都要掃，儘管原PO順利得到工作機會，但她無法接受要打掃的職責，因此最後拒絕報到。文章曝光後，不少苦主神扯分享，提早20分鐘到公司，女生還要去掃男廁。

一名女網友在Dcard表示，之前去一間公司面試，主管表示上班時間是08:50至18:00，原PO好奇要提早10分鐘的原因，「為什麼是08:50，不是09:00？」主管解釋，因為先來打掃，還強調「所有員工都要掃！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於公司的規定，這讓原PO感到相當困惑，「我又不是應徵清潔人員，為什麼要幫公司打掃？以為在學校要做打掃工作嗎？」

原PO直言，這並非她的第一份工作，以往的工作經驗中，她並不需要負責打掃工作，最多只需要將自己座位的垃圾拿去大垃圾桶丟。

儘管聽說有些公司，真的會要求員工打掃辦公室，但原PO依舊無法接受，「後來也沒答應報到」，但也好奇拋問「大家上班的地方都要做打掃工作嗎？」

網友紛紛熱議，「基本上要員工打掃的公司可以走了，連請約聘清潔工都付不起，不用期待能拿到多好的薪水跟分紅獎金」、「待過的中小企業（30+人）：請專門的清潔人員；待過的小公司（<10人）：員工排值日生掃地。垃圾由行政助理負責」、「上班時間打掃可以接受，但要提早來我就不能接受了，沒算薪水還要打掃，我寧願不幹」。

不少苦主分享，「待過8:30上班，卻要求8:10分到，來公司掃廁所跟掃地拖地的，而且是大公司，甚至還要掃男廁」、「遇過很多間都要打掃，還有一間每天都要打掃，掃完還要簽名紀錄，做了兩周受不了就離開了」、「我待過一間最早下班的人要收全辦公室垃圾桶垃圾的，準時下班是種罪」。

ET快訊
長髮哥出院了！　2道刀疤貼起來
上節目爆前夫「精子有問題」　女名嘴無罪確定
唯一公開甜蜜照認愛「卻早被分手」！　劉尚謙心碎PO文
快訊／狂勝21分！　睽違13年挺進總冠軍賽
「空服員入口打招呼」隱藏用意曝光！　空姐：不只是禮貌
胡瓜要求賠償5200萬元！　民視回應了
25歲爆乳妹男模店爽玩賴帳！　還要警說：公主請下車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不到3小時募260萬！青鳥公媽「租時報廣場看板」傳達台灣民主價值

女巫、驅魔課都有！輔大宗教系變身「魔法學院」　畢業月薪飆9萬

IP經營、AI 應用　2024《臺北文創名家會客室》 6大超強卡司開講

「提早10分鐘上班」全員工要打掃　妹子面試拒報到：為何要掃

「馬力斯」最快今晚生成！助攻梅雨鋒面　周日降雨最猛烈

北市2天4千人搶打！公費肺鏈疫苗擴大50歲↑　剩16家院所還有庫存

公司化新氣象！台鐵9月起更新列車座椅枕巾

飛東京「機票出現大BUG」　他驚：少1小時！全場傻：沒出國不知道

振興花東觀光加碼！台灣好行免費　台灣觀巴2折

新北某國小爆「期中考洩題、騙同學喝馬桶水」！家長怒了

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

不到3小時募260萬！青鳥公媽「租時報廣場看板」傳達台灣民主價值

女巫、驅魔課都有！輔大宗教系變身「魔法學院」　畢業月薪飆9萬

IP經營、AI 應用　2024《臺北文創名家會客室》 6大超強卡司開講

「提早10分鐘上班」全員工要打掃　妹子面試拒報到：為何要掃

「馬力斯」最快今晚生成！助攻梅雨鋒面　周日降雨最猛烈

北市2天4千人搶打！公費肺鏈疫苗擴大50歲↑　剩16家院所還有庫存

公司化新氣象！台鐵9月起更新列車座椅枕巾

飛東京「機票出現大BUG」　他驚：少1小時！全場傻：沒出國不知道

振興花東觀光加碼！台灣好行免費　台灣觀巴2折

新北某國小爆「期中考洩題、騙同學喝馬桶水」！家長怒了

攀志佳陽山突頭暈呼吸急促　女登山客求援...警機車載下山送醫

大陸再出手！中止134項ECFA關稅減讓　洪孟楷：賴清德獨派的連鎖效應

唐西奇締季後賽首見神紀錄！全票獲西冠MVP　花6季前進總冠軍賽

被控賤賣土地「轉手套利4億」　中信金前行政長纏訟5年一審無罪

廢校變身食農教育新場域兼社區照顧 　獲2024全球卓越建設銀獎

2024年台灣50大富豪出爐！　廣達林百里身價近3800億元穩居首位

Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

陸必勝客「胖手」涉抄襲！博物館去年就註冊：創意是觀音菩薩

葛妮絲派特洛秀自家老錢風廚房　「二手回收」元素是亮點

西班牙城鎮下禁令！　單身趴「不准穿這種衣服」 違者罰2.6萬

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

2縣市大雨！　短命颱「馬力斯」今生成將影響台灣

女友帶8家人蹭吃喜酒　他氣炸分手

一進北捷車廂「每個人超困惑」　全場炸鍋：矮子的惡夢

超哥揭祕監獄美食　創意料理蹦粥獲讚

快訊／23:52花蓮近海規模5地震　最大震度3級

醫曝爬樓梯2錯誤姿勢　超多人做錯

即／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

一堆人習慣「包包這樣放」！他觀察看傻：超髒

脫單必看！星宇航空招募單身男女　7月赴富國島「戀愛實境秀」

壯世代重回職場　滿3個月政府送6萬

更多熱門

相關新聞

新人聽老闆「2句口頭禪」當天離職！

新人聽老闆「2句口頭禪」當天離職！

如果老闆把髒話當成口頭禪，會不會因此離職？近日有女網友發文表示，他們老闆罵新人兩句髒話後，對方就當天離職，讓她覺得很扯。貼文曝光後，底下網友都看不下去，紛紛直呼「還口頭蟬咧，難聽死了，離職剛好而已」、「管你是不是口頭禪，上工不到一天直接被噴誰都不爽」。

人資答應給46K　OL拒絕其他公司「下秒突改成42K」

人資答應給46K　OL拒絕其他公司「下秒突改成42K」

4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」

4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」

面試「超認真1舉動」主管挑眉！苦主嘆：10間都沒上

面試「超認真1舉動」主管挑眉！苦主嘆：10間都沒上

工會控裁基層增官位！中華郵政承諾溝通　裁197人授權郵局自行調配

工會控裁基層增官位！中華郵政承諾溝通　裁197人授權郵局自行調配

關鍵字：

面試打掃男廁提早上班辦公室主管

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

偷拉屎不敢認！父塞辣椒入口懲罰噎死4歲兒

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面