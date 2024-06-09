襲胸短裙妹引爆高雄街頭格鬥　「摩洛哥對戰英德聯軍」結局曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區一家超商內外爆發街頭衝突。21歲的張姓女子與外籍朋友在酒吧暢飲後轉戰到苓雅區一家超商進行深夜聊天。不過一名摩洛哥籍男子對身穿無肩帶短裙的張女進行襲胸，引發在場的德籍男子與兩名英籍兄弟的不滿，隨即在超商外發生肢體衝突。

▲摩洛哥籍的弟弟被擊倒在地上，隨後警方就趕到 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查發現，該起事件的起因為張女與28歲的德籍男子、24歲和26歲的英籍兄弟以及29歲和32歲的摩洛哥籍兄弟在新興區一家酒吧飲酒後，於今天(9日)凌晨4時30分許前往該超商內聊天，結果摩洛哥籍弟弟酒後失態，對張女襲胸，引發在場的德籍男子和英籍兄弟的憤怒。

▲摩洛哥籍的弟弟被擊倒在地上，隨後警方就趕到 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衝突從超商內延燒至超商外，5名外籍男子在當街展開激烈的肢體肉搏戰。警方接獲報案後，快速出動到場，發現摩洛哥籍弟弟被英籍弟弟一拳打倒在地，無法起身。救護人員隨後將兩人送醫，幸好僅有嘴角流血和手腳擦傷，其他三人也只有輕微的皮肉傷。

警方進一步調閱監視器並對周遭進行詢問，確認5名外籍男子在街頭打架的情況。5人在派出所內互相指控，並互提傷害告訴。另一方面，張女也對摩洛哥籍的弟弟提出性騷擾的告訴，警方表示會持續調查此事件，並依法處理。