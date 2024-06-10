日本爆食人菌疫情！前台大醫：不用取消旅行　做好2件事

▲日本出現A型鏈球菌疫情，達人建議，做好勤洗手、戴口罩，不用過度恐慌。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

日本自今年1月以來爆發嚴重A型鏈球菌疫情，引起不少想前往日本旅遊的人憂心。旅日達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，「不用取消你的日本行」，如果真的擔心，請在旅行中恢復新冠疫情中的習慣，「勤洗手，戴口罩」。

林氏璧提到，日本的A型鏈球菌疫情與其引發的「重症型態」，也就是鏈球菌毒性休克症候群（STSS），別因此搞混。他說，「不用取消你的日本行」，如果很擔心，請在旅行中恢復新冠疫情中的習慣，勤洗手，戴口罩。

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林氏璧說明，鏈球菌有多種類型，A型鏈球菌僅是其中一種；這是非常常見的細菌，常見於全年齡層的皮膚感染，如蜂窩性組織炎、兒童的咽喉炎、猩紅熱等；少數也會見到侵襲性的比較深處的感染。他指出，根據2010年的一篇文獻，全球每年約發生7億例感染，這些感染的總死亡率為0.1%，大概超過65萬例是嚴重的侵襲性病例。

林氏璧表示，在這些侵襲性病例中，死亡率可以達到25%，也包括了較少見的STSS。他說，國內近期常提到的肺炎鏈球菌也是鏈球菌，但兩者不同，肺炎鏈球菌以造成呼吸道感染為主，抗藥性非常嚴重，有研發出有效疫苗；但A型鏈球菌到目前為止沒有太大抗藥性的問題，連青黴素盤尼西林都還是可以有效地對付。只是，A型鏈球菌沒有疫苗可打，一輩子可以一直重複感染。

林氏璧解釋，喉嚨痛、喉嚨發炎絕大多數都是各式病毒造成，不需要使用抗生素；少數是細菌，且大多都是A型鏈球菌造成。他認為，難以從症狀區分病毒或細菌的咽喉炎，一般來說A型鏈球菌有2至5日的潛伏期，除了喉嚨痛外常會伴隨發燒，不會有鼻塞流鼻水或是其它的症狀，但還是要檢查才知道。

A型鏈球菌咽喉炎是需要抗生素治療的。林氏璧提醒，大多數病人在治療24至48小時後即會退燒，症狀也有很大的緩解，一旦給抗生素，需要完成一整個療程，如果不除惡務盡，有可能後續會發生一些稀有的併發症，包括風濕熱、風濕性心臟病、腎絲球腎炎等。

A型鏈球菌是飛沫傳染和接觸傳染，所以預防很簡單，林氏璧建議，勤洗手，戴口罩，若身體有傷口，及早消毒處理好，以免後續有細菌感染，要提醒民眾，近日日本的新冠疫情也蠢蠢欲動，建議旅客進出公共場所還是戴上口罩，勤乾洗手。