陌生人買單！「慷慨咖啡館」有洋蔥　失戀、單親媽、街友免費喝

▲請失意的陌生人喝杯咖啡，可能帶來意想不到的溫暖。（示意圖／CFP）



記者林育綾／綜合報導

美國一間「慷慨咖啡館」，推開門看到整面牆上貼滿字條，有滿滿洋蔥！上面全都是陌生人已經預先買單，請另一個陌生人免費喝咖啡，例如有單親媽註明要送給「新手單親媽」，還註明「你可以的！」，並附上10美元的點數卡，讓看到的人買咖啡和或甜點，或是標明要送給「心碎的陌生人」。

TED大會總裁暨首席策展人克里斯安德森(Chris Anderson)出書《慷慨的感染力》，分享世界各地出於善意的影響力。他提到一名叫約翰．史維尼（John Sweeney）的男子，發起了「待用咖啡」(suspended coffee)的點子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

約翰在愛爾蘭長大，從小覺得自己像隱形人，常被同儕甚至老師霸凌，覺得自己是全世界最孤單的小孩。多年後他長大成人，在街上遇到一位無家可歸的年輕婦女，他決定買一頓熱騰騰的飯給她，並和她聊一下子，得知她不僅受到慢性病和窮困所苦，還有3個孩子要照顧，這位女性也認為「自己像是隱形人，被世界視若無睹。」

然而約翰告訴她，「希望妳能知道，雖然我不認識妳，但我關心妳，妳絕對重要，而且我看得見妳。」他們兩人都為此留下眼淚，這位女性也告訴約翰，「你停下來關心我，這對我來說就是全世界。」

後來約翰將這經歷告訴自己的孩子，孩子又告訴其他人，而孩子的其中一位朋友名叫艾薩克，偶然也在街上遇到了這位婦女，艾薩克當時正在為聖誕節採買，決定將手中的50歐元——也就是全部的零用錢，都給這位女性，讓她幫3個小孩買禮物。這位媽媽原本已經打算放棄慶祝聖誕節，這故事後來傳開來，甚至登上新聞。

▲「待用咖啡」幫陌生人付帳，這概念迅速發酵。（示意圖／CFP）



約翰從中了解到，給陌生人一些關心，就算只是片刻也很有力量。他想起了曾聽過義大利的「caffʹe sospeso」傳統，也就是待用咖啡 （suspended coffee）的概念，到咖啡店光臨的顧客，除了買自己的咖啡之外，可以再額外買一杯「待用咖啡」，也就是一個已經付帳的禮物，讓接下來的任何人都可以享用，像是窮困的人、街友、失意的人。

這個「待用咖啡」的概念迅速傳播，不到2年，就有34個國家、多達2千家咖啡店提倡，約翰每天都會收到來自咖啡館老闆、待用咖啡支持者寄給他的感激訊息。

而在美國科羅拉多州丹佛市的「慷慨咖啡館」(Generous Coffee Shop)更將這個概念推進一步，當客人走進咖啡館，迎面而來是牆上一面大型布告欄，上面釘滿了數百張字條，每一張都是已經預先購買「點數」的單據，上頭註明要送給誰、來自誰贈送，並有手寫的打氣留言。

例如來自一位單親媽，送給「一個新手的單親媽媽」，留言寫「妳可以的」，並附上10美元的點數。還有同樣在準備考試的考生，送給「正在辛苦準備通過律師考試的人」，附上5美元點數。也有度過創業難關的人留言，送給「創業第一年正在苦苦掙扎的人」，並寫下「會越來越好的！」還有人送給「心碎的陌生人」。

還有一位男子寫信告訴約翰，他聽了約翰分享「待用咖啡」的演講後，深深受到啟發，還跟一位有毒癮的無家者成為朋友，連續2個月每天都買一杯咖啡給他，並幫他付了戒毒的康復療程費用，而這位癮君子後來確實做到了！

《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》書中分享，人們低估善良帶來的力量，一次善舉，可帶來意想不到的漣漪效應。這本書除了被列為比爾蓋茲推薦書單之外外，《富比士》也將它列為2024年領導人必讀之書，如今在台由時報出版繁體中文版。

▲《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》由時報出版。（圖／時報出版）