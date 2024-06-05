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妻碎念I人老公賣場狂搬貨　千名網友嗨喊：買「一物」E人也心動

▲▼妻碎念 I人老公賣場狂搬貨。（圖／翻攝自網頁）

▲近期火紅的MBTI十六型人格在FB社團引發討論，許多I人網友認同難得出門一定要買好買滿。（圖／翻攝自FB社團消費經驗老實說，下同）

消費中心／綜合報導

近期火紅的MBTI十六型人格，E人及I人性格大不同（I人格傾向關注自己的內心世界、E人格傾向將注意力放在外部世界）總是會成為網友討論話題，想不到熱潮也在美式賣場「商品經驗老實說」FB社團延燒，吸引超過千名網友按讚笑推，意外釣出許多E人及I人網友有感回應「一物」實用性高，值得一次買足！

▲▼妻碎念I人老公美式賣場狂搬貨　千名網友笑推「一物」E人也心動。（圖／翻攝自網頁）

▲網友分享I人老公難得出門逛美式賣場，爆買到像要開店。

一名網友分享，她的I人老公難得陪出門逛美式賣場，直接把家裡早中晚所需買齊，一口氣買了游泳池、雀巢膠囊咖啡機跟特展限定的咖啡膠囊組合、衣服跟一堆零食餅乾，誇張的是咖啡機本來就有附贈膠囊，還多買了許多口味，搞得像要開店一樣！還好東西都滿實用的，E人老婆也都用得上。

▲▼妻碎念I人老公美式賣場狂搬貨　千名網友笑推「一物」E人也心動。（圖／翻攝自網頁）

▲Po文引發網友熱烈討論。

Po文一出立刻引發網友熱情討論：「E人我看到民宿也用這台咖啡機，喝到好多種咖啡，E人也心動了」、「其實不管I／E人都很需要咖啡機啦～不出門就有咖啡喝多爽，請客也很方便」、「這台咖啡機I人真的必買 連跑小七都省了」、「I人推推雀巢大膠囊咖啡機 我自己也趁這次活動補了膠囊」、「本身I人也不愛出門，感覺這個很多口味很不錯耶~不出門也不會膩了」、「我大I人 逛一次好市多也都直接補半年份」、「不瞞你說 我E人對這個也蠻感興趣的」。

有趣的是，討論串中竟有神人網友留言解鎖雀巢膠囊咖啡機「隱藏版功能」，不藏私分享：「超實用！！！我都用這台咖啡機來泡杯麵」，原來網友善用膠囊咖啡機一分鐘就可以出熱水的特性，直接選水量當熱水壺用，吸引網友笑回：為了泡麵，可以說服老公買了！

好市多推出全新檔期「雀巢多趣酷思膠囊咖啡特展」，吸引許多民眾到店裡喝免費咖啡，直呼滿足！許多網友大推家中擺一台雀巢大膠囊咖啡機，不用買鮮奶，只要簡單3步驟，1分鐘內就可以喝到星巴克等級的拿鐵或黑咖啡。特展販售多款限定花式咖啡、飲品膠囊，還有咖啡機優惠組合，還能買到季節限定口味如星巴克抹茶。限量超值的活動不僅吸引了眾多會員目光，也在FB社團討論區引發網友熱烈討論。

雀巢多趣酷思膠囊咖啡特展場次：
5/31-6/9: 內湖店、中和店、新莊店、北台中店、台南店
6/14-6/23: 汐止店、中壢店、新竹店、嘉義店、高雄店
6/28-7/7: 北投店、桃園店、台中店、大順店

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