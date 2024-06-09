花蓮城市空間藝術節來了！日出大道21公尺地景　躺在空氣枕頭放空

▲2024花蓮城市空間藝術節以「裸花蓮」為主題，在日光大道打造長達21公尺地景藝術，民眾可躺在空氣枕頭上放空。（圖／Sourwhat 攝影）

記者林育綾／綜合報導

2024「花蓮城市空間藝術節」今（9）日起開跑，今年以「裸花蓮」為主題，在市中心「日出大道」上打造長達21公尺、高3公尺的獨特地景裝置，創造自然、有機的互動，將展出至10月31日，而6月9日至10日兩天，下午2點～晚上8點也有質感市集品牌「希柏市集」。

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▲2024花蓮城市空間藝術節以「裸花蓮」為主題，在日光大道上開展。（圖／Sourwhat 攝影）



「花蓮城市空間藝術節」邁入第5屆，今年以「裸花蓮 Raw Hualien」為主題，強調材質的原始、直覺的互動、惜物與循環的三大概念，將花蓮的都市空間，透果更自然、有機的方式，創造出人與人的互動，期盼日出大道的表演者、藝術家或往來民眾，都能成為彼此的風景，呈現跨領域藝術節的多樣面貌。

▲2024花蓮城市空間藝術節開跑，日光大道日出大道打造一組長21公尺、高3公尺的大型裝置。（圖／Sourwhat 攝影）

為了呼應「裸花蓮」，草原市務所 x 走路草農/藝團，在日出大道上共同打造一組長21公尺、高3公尺的大型裝置，由《草枕》、《花花》與《藍天、白雲、紅藜》3件作品組成，並輔以曲線LED軟燈條，點亮日出大道的風景。

《草枕》是徜徉在原野般的枕頭，枕頭上印製9種在花蓮俯拾皆是的野菜，包含過溝蕨、車輪茄、番杏、紫背菜、兔兒菜、馬告、木鱉果、山苦瓜、龍葵，穿插擺設在藝術家挑選的8種真實植栽中，其中更有可食用的地瓜葉、紫蘇、藜麥，塑造日出大道上自然愜意、蓬鬆的休憩地景，緩衝在城市生活所引起的緊繃身心。

▲透過地景藝術，塑造日出大道上自然愜意、蓬鬆的休憩地景，緩衝在城市生活所引起的緊繃身心。（圖／Sourwhat 攝影）

《花花》的靈感來自台灣常見的鐵窗，生處在水泥叢林的都市生活中，鐵窗花是「最自然」的裝飾，壓克力的花花與真實的植物，交織在日出大道上，是自然與人造並存的隱喻。

《藍天、白雲、紅藜》是呼應當地居民的農事習慣，在藍天、白雲的藍與白之外，總是會增添饒富地方意象的一抹「紅」。邀請觀者走入大型裝置，躺臥在空氣枕頭上，在借景的巧思中，看到花蓮城市裡與自然的融合。

走路草農/藝團藝術家劉星佑表示，對他來說，花蓮如同裸玉、裸鑽一般，樸實無華，但透過切磋琢磨的交流，便能閃閃發光。希望透過這次的作品，讓花蓮能成為映射彼此生命之光亮處的所在。」

▲民眾可以走入大型裝置，躺臥或坐在空氣枕頭上。（圖／Sourwhat 攝影）

擔任此次藝術總監、出身花蓮的黃薔表示，過去的溝仔尾是一個有趣的都市空間，建築錯落構築在水道之上，呈現了有機且自由的狀態，對映著過去的生活鬆弛感，「我們想在這裡創造一處安閒的空間，在澎鬆的緩衝枕與自然的草木旁坐坐躺躺，讓現今已經流逝的太快速的時間，稍稍停駐在日出大道的小綠洲中。」

▲曲線LED軟燈條，點亮日出大道的風景。（圖／Sourwhat 攝影）

花蓮縣文化局局長吳勁毅表示，今年「花蓮城市空間藝術節」回歸自由街（溝仔尾），以日出大道擔任民眾跟在地文化的交會點，這條流經市區的小溪，最後於花蓮港南側注入太平洋，是孕育文化的起點。

另外，隨著花蓮日出藝文基地設立、花蓮美術館、將軍府的完工，以及現有空間開放，花蓮的文化藝術逐漸串聯基礎建設，營造更多步行動線，透過藝術節紀念城市的演變，讓花蓮成為一個除了自然美景之外，也有豐富文化的城市。

2024 花蓮城市空間藝術節「裸花蓮」

日期：2024年6月9日～10月31日

地點：花蓮日出大道 （近南京街路口）