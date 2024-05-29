終結暴力有望了！我友邦海地選出新總理　康尼爾隔13年後回鍋

▲我友邦海地28日選出新總理康尼爾（Garry Conille）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

海地過渡總統委員會主席勒布朗費斯（Edgard Leblanc Fils）28日宣布，委員會已任命前總理康尼爾（Garry Conille）在過渡期間重新就任總統，而過渡委員會此舉被視為海地重建政府的重要一步。

據CNN報導，我友邦海地自幫派組織在今年2月發動大規模動亂以來，各地的嚴重暴力事件就不曾停歇，國際機場和海港也停止運作，全國陷入癱瘓狀態。在黑幫威脅及民眾抗議的壓力之下，海地前總理亨利（Ariel Henry）在今年3月宣布辭職，而過渡總統委員會也在4月25日正式接管權力。

5月28日，海地過渡總統委員會以6票贊成、1票反對的結果，任命前總理康尼爾為新總理，打破該國自今年3月以來陷入的政治僵局。報導稱，現年58歲的康尼爾曾於2011年擔任海地總理。他在上任7個月後辭職，並在聯合國兒童基金會（UNICEF）擔任拉丁美洲和加勒比區域主任。

接下來，新總理和由9名過渡委員會成員需要選出一個內閣，並領導海地進行新的選舉，而肯亞領導的外國使團預計將在6月抵達海地，協助當地穩定混亂的局勢。

雖然一些飛往太子港的商業航班已暫時重啟，但這座城市現在還是與外界隔絕，嚴重影響食物和援助供應，導致全國近500萬人面臨嚴重糧食危機，迫切需要國際社會的援助和支持。CNN指出，康尼爾的任命被視為穩定海地政局和重建政府的重要步驟。