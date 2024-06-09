要綠下鄉宣講別再抹黑　黃國昌酸：好好解釋為何反對「跳票8年法案」

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院日前對國會改革相關修法提覆議，民進黨秘書長林右昌透露，民進黨將透過下鄉宣講行動，讓更多民眾了解為何提覆議；使國民黨也宣布反擊，開始籌劃各地宣講，6月15日從台南起跑，散播國會改革正確資訊。面對藍綠都要下鄉宣講，立院民眾黨團總召黃國昌9日表示，請民進黨宣講時，不要繼續抹紅抹黑散播假訊息，這會傷害台灣民主。

黃國昌9日上午參加「館長」陳之漢辦的健美公開賽，並接受媒體訪問。針對是否贊同藍綠下鄉宣講？黃國昌回應，對於民進黨要到全國各地去宣講「為什麼反改革」，自己基本上是尊重。

黃國昌強調，希望民進黨下鄉宣講為何反改革時，好好跟人民解釋一下，「跳票8年的法案，為什麼現在還在反對？」最重要的是，民進黨要下鄉宣講的時候，千萬不要跟過去在立院或行政院長卓榮泰一樣，繼續抹紅、抹黑、散播假訊息，這會傷害台灣民主。

由於國民黨也要辦下鄉說明會，會不會跟國民黨一同下鄉？黃國昌提及，在國會改革過程中，民眾黨團對於國會改革理念、目的，甚至是要推出的條文，都有一直不斷進行溝通說明，包括二讀討論審議過程中，自己從早到晚開了3天直播，針對條文、立院議事狀況做說明。

黃國昌指出，而民進黨在立院殿堂裡面是在胡鬧、散播假訊息，對於民眾黨而言，「這種溝通、宣講說明國會改革對於台灣民主深化的必要性，其實一直都在進行，到目前為止也持續進行。」這也是他獲邀參加反國會改革的媒體人范琪斐訪問時，自己沒有迴避，選擇直球對決整整兩小時。