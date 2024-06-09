　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

乘客勿入！空服員親揭「機艙神秘空間」　讚：就像迪士尼

▲▼「機組人員休息室」（crew rest compartment） 。（圖／翻攝波音、阿聯酋航空）

▲隱藏在機艙裡的「機組人員休息室」。（圖／翻攝阿聯酋航空）

記者吳美依／綜合報導

在飛機上，除了一般客艙之外，還有一些嚴禁乘客進入的秘密隔間，那就是「機組人員休息室」（crew rest compartment），在長途航班期間，為機師與空服員提供好好休息的地方。美國聯合航空空服員蘇珊娜（Susannah Carr）接受CNN採訪時形容，「這有點像是迪士尼，我們把魔法藏在門後。」

蘇珊娜透露，一架飛機通常有2間「機組人員休息室」，一間是機師專用、位於駕駛艙正上方，一間是空服員使用、位於機艙隱藏角落，「這些地方非常舒適」，儘管空間不算太大，卻有空調、很軟的床墊與躺椅，甚至是娛樂設備。

@notyourdamn_life Where do flight attendants of Emirates rest during a flight? The Answer: #emiratescabincrew #emirates???????? #flybetter #emiratesbestairline ♬ original sound - JustYourGray - NotyourBusiness

今年2月，一名阿聯酋航空空服員在TikTok分享影片，只見他打開一扇不起眼的門，走上螺旋樓梯後，竟通往豪華的空服員休息室，裡面至少有8張床，分別使用簾子隔開，甚至還有電視，被一些網友評價「比頭等艙還舒適」。

事實上，美國聯邦航空總署（FAA）1994年就曾發布諮詢通知，對機組人員的休息室提出一系列規範，例如每張床舖至少長度78英寸（約198公分）、寬度30英寸（約76公分），並且應該位於干擾性噪音、氣味及震動對於睡眠影響最小的區域。

▲▼「機組人員休息室」（crew rest compartment） 。（圖／翻攝波音、阿聯酋航空）

▲在長途航班上，機組人員休息室非常重要 。（圖／翻攝波音）

《每日郵報》指出，在比較舊型的飛機上，空服員休息室可能位於貨艙，或者就在主機艙裡，只用簾子隔開。在比較新型的飛機上，例如波音787及空中巴士A350，則通常位於主機艙上方，入口可能被誤以為是洗手間或儲藏室的門，實際上後方是一把梯子或樓梯，通往隱藏休息空間。

雖然不是所有航班都會使用休息室，但在長途航班上，機組人員通常花費10%時間在裡面休息。芬蘭航空空服員卡洛琳娜（Karoliina Åman）透露，這意味著每次長途航班大約1.5小時，「我們在飛機上沒有任何私人空間，能夠在休息時間吃午餐或喝咖啡，因此這段休息時間對我們來說非常重要也很有幫助」，以利在整趟飛行過程中，保持警覺與準備就緒的心態，「如此一來，若是發生任何意外，我們隨時準備好採取行動。」

蘇珊娜也說，「你不一定想要知道你的空服員睡了一下子，但與此同時，你會很開心看到我們在小憩之後容光煥發地出現。」
  

ET快訊
台中阿給包「完整巨蟑螂」！他咬一口崩潰吐了
峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅
快訊／國1「8車追撞」！　後方塞爆
快訊／大雷雨往南襲擊2縣市！　警戒區出爐
快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地
雷雨旺盛「3地雨最猛」　專家：聽聞雷聲快躲室內
快訊／謝京穎低胸婚紗美炸！張書偉「深吻24秒」狂抖
乘客勿入！空服員親揭「機艙神秘空間」　讚：就像迪士尼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葉門反抗軍再攻亞丁灣！貨輪2次受「彈襲」起火　多艘小船包圍開火

北韓空飄300多個垃圾氣球　南韓緊急下令所有部隊待命

日本爆發奪命「食人菌」！977人感染死亡率30%　最快48小時休克亡

海獅寶寶跳上船「磨蹭討摸」　美女大生機警救了牠一命

乘客勿入！空服員親揭「機艙神秘空間」　讚：就像迪士尼

北韓又朝首爾空飄「糞便氣球」！1晚接29起↑通報　市長怒發話

美國加州迪士尼出人命　員工摔車撞擊頭部亡

美坦克殺手大顯神威！近距離狂射俄裝甲車　俄軍摔落車冒煙畫面曝

以色列人質營救「衝上直升機」畫面曝光　美國提供情報協助

哈瑪斯：以色列為救4人質「屠殺210人」　包含人質、平民

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

葉門反抗軍再攻亞丁灣！貨輪2次受「彈襲」起火　多艘小船包圍開火

北韓空飄300多個垃圾氣球　南韓緊急下令所有部隊待命

日本爆發奪命「食人菌」！977人感染死亡率30%　最快48小時休克亡

海獅寶寶跳上船「磨蹭討摸」　美女大生機警救了牠一命

乘客勿入！空服員親揭「機艙神秘空間」　讚：就像迪士尼

北韓又朝首爾空飄「糞便氣球」！1晚接29起↑通報　市長怒發話

美國加州迪士尼出人命　員工摔車撞擊頭部亡

美坦克殺手大顯神威！近距離狂射俄裝甲車　俄軍摔落車冒煙畫面曝

以色列人質營救「衝上直升機」畫面曝光　美國提供情報協助

哈瑪斯：以色列為救4人質「屠殺210人」　包含人質、平民

松菸必逛LeSportsac50周年展！巨大氣球包超萌、紐約地鐵主題回顧經典

人肉擋車驚險畫面曝！18噸消防車「自撞」　電桿歪腰鋼筋露出

午後還有一波車潮　國道下午11處地雷路段易塞

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

28歲港星「腰痛竟是罹罕癌」！　5次化療痛到發抖喊救命：打嗎啡都沒用

珍妮佛羅培茲「19億豪華婚房」要賣了！　與班艾佛列克2年婚姻傳危機

《葬送的芙莉蓮》寶箱怪布偶大尺寸登場　52公分還原好黑好可怕

蠟筆小新粉必衝！北中南3處「15座裝置造景」　60款周邊超欠收

史上最強美式超跑「馬力上看850匹」！Corvette ZR1預告今夏登場

台中阿給包「完整巨蟑螂」！他咬一口崩潰吐了　食安處：持續追查

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

北韓再飄「垃圾氣球」　首爾到處都是

乘客勿入　空服員親揭機艙神秘空間

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

情侶欺凌清潔工　母撂人圍毆逼全裸道歉

取消訂房被收手續費？　旅遊達人揭秘訣

哈瑪斯：以色列救人質造成210巴人死

水原連跑外送都被禁　Uber Eats證實已停權

4招瘦成明星！男曝超有效減肥法：跟營養師結婚

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝

美坦克殺手近距離狂射俄裝甲車　俄軍摔車

6歲童遭羽球拍碎片「射破頭骨」刺中大腦亡

更多熱門

相關新聞

飛機衝出跑道燃料外洩　機場航班全停飛

飛機衝出跑道燃料外洩　機場航班全停飛

日本鹿兒島縣與論機場一架小型飛機5日降落失敗，沖出跑道後撞上圍欄，左側機翼受損，燃料外洩。事發後機場跑道關閉，今日航班全數停飛。

鄭明典PO高空「噴射氣流圖」　曝台灣飛舊金山班機好處

鄭明典PO高空「噴射氣流圖」　曝台灣飛舊金山班機好處

搭機最惡劣3行徑　空姐揭秘辛：不信能瞄準

搭機最惡劣3行徑　空姐揭秘辛：不信能瞄準

陸國產客機C919載客1週年 累計飛行6000小時...第6架交付東航

陸國產客機C919載客1週年 累計飛行6000小時...第6架交付東航

英空姐送餐遇亂流　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

英空姐送餐遇亂流　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

關鍵字：

飛機機組人員客機

讀者迴響

熱門新聞

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

今全台有雨　「下最大」地區曝

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

即／台中小吃部爆砍人　男滿臉傷衝超商求救

黃仁勳離台前　愛妻1舉動網狂讚：很有教養

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面