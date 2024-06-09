乘客勿入！空服員親揭「機艙神秘空間」　讚：就像迪士尼

▲隱藏在機艙裡的「機組人員休息室」。（圖／翻攝阿聯酋航空）

記者吳美依／綜合報導

在飛機上，除了一般客艙之外，還有一些嚴禁乘客進入的秘密隔間，那就是「機組人員休息室」（crew rest compartment），在長途航班期間，為機師與空服員提供好好休息的地方。美國聯合航空空服員蘇珊娜（Susannah Carr）接受CNN採訪時形容，「這有點像是迪士尼，我們把魔法藏在門後。」

蘇珊娜透露，一架飛機通常有2間「機組人員休息室」，一間是機師專用、位於駕駛艙正上方，一間是空服員使用、位於機艙隱藏角落，「這些地方非常舒適」，儘管空間不算太大，卻有空調、很軟的床墊與躺椅，甚至是娛樂設備。

今年2月，一名阿聯酋航空空服員在TikTok分享影片，只見他打開一扇不起眼的門，走上螺旋樓梯後，竟通往豪華的空服員休息室，裡面至少有8張床，分別使用簾子隔開，甚至還有電視，被一些網友評價「比頭等艙還舒適」。

事實上，美國聯邦航空總署（FAA）1994年就曾發布諮詢通知，對機組人員的休息室提出一系列規範，例如每張床舖至少長度78英寸（約198公分）、寬度30英寸（約76公分），並且應該位於干擾性噪音、氣味及震動對於睡眠影響最小的區域。

▲在長途航班上，機組人員休息室非常重要 。（圖／翻攝波音）



《每日郵報》指出，在比較舊型的飛機上，空服員休息室可能位於貨艙，或者就在主機艙裡，只用簾子隔開。在比較新型的飛機上，例如波音787及空中巴士A350，則通常位於主機艙上方，入口可能被誤以為是洗手間或儲藏室的門，實際上後方是一把梯子或樓梯，通往隱藏休息空間。

雖然不是所有航班都會使用休息室，但在長途航班上，機組人員通常花費10%時間在裡面休息。芬蘭航空空服員卡洛琳娜（Karoliina Åman）透露，這意味著每次長途航班大約1.5小時，「我們在飛機上沒有任何私人空間，能夠在休息時間吃午餐或喝咖啡，因此這段休息時間對我們來說非常重要也很有幫助」，以利在整趟飛行過程中，保持警覺與準備就緒的心態，「如此一來，若是發生任何意外，我們隨時準備好採取行動。」

蘇珊娜也說，「你不一定想要知道你的空服員睡了一下子，但與此同時，你會很開心看到我們在小憩之後容光煥發地出現。」

